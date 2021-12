Lizbeth Rodríguez dans son corps suppose qu’elle donnera de l’argent aux fans

Lizbeth Rodríguez donnera de l’argent et le montrera dans un body rouge | Instagram

Le célèbre et controversé youtubeur mexicain Lizbeth Rodriguez partagé quelques Photos où il montre non seulement sa jolie silhouette, mais aussi le fait qu’il donnera de l’argent à ses fans, ce qui les a probablement beaucoup excités.

Le simple fait que Lizbeth Rodríguez ait décidé de Donner de l’argent C’est quelque chose qui sans aucun doute n’importe qui détournerait immédiatement son attention, aujourd’hui la situation économique est un peu compliquée et les nouvelles de ce type sont tout simplement choquantes.

Vêtue d’un body rouge dragueur, l’actrice, influenceuse et youtubeuse a partagé sur Instagram le scoop que sur sa nouvelle chaîne YouTube intitulée « Lizbun » elle va donner de l’argent, les internautes devront sûrement suivre quelques indications pour en gagner.

Cela peut vous intéresser: Noelia affronte Joe Carollo pour imprudence lors d’un événement

Au total, il y avait deux photos partagées par cette célébrité coquette, dans les deux on la voit allongée par terre sur un lit de billets de différentes confessions.

Lizbeth Rodríguez montre ses charmes à chaque occasion | Instagram lizbethrodriguezoficial

Rodriguez porte un body rouge avec une large ceinture noire comme ses bottes, étant une sorte de Père Noël féminin et coquette, qui donne des cadeaux, mais les siens sont en argent.

Il y a un jour, elle a partagé ces images avec nous, qui d’ailleurs sur la deuxième photo est l’endroit où vous pouvez mieux apprécier ses charmes et ses hanches, alors qu’elle est allongée sur le ventre, laissant cette partie de son corps exposée.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Jusqu’à présent, sa publication compte plus de cent mille cœurs rouges et 808 commentaires, parmi lesquels ceux de ses fans bien évidemment et de ses amis les plus proches bien sûr comme Celia Lora.

Sûrement avant la fin de l’année, Lizbeth Rodriguez Il a préparé du nouveau matériel sur cette chaîne qui lui assurera sûrement beaucoup de succès, celle-ci n’a que six vidéos, la première qu’il a sortie était il y a trois semaines et la plus récente il y a deux jours.

Si je vous disais que dans ma nouvelle chaîne LIZBUN nous donnons de l’argent ??? Où voudriez-vous que j’aille payer les factures ? « , a écrit Lizbeth Rodríguez.

Curieusement, dans sa première vidéo, nous la voyons affirmer qu’elle ne fait plus partie de la société Badabun, car vous vous souviendrez que la femme d’affaires était connue sous le nom de « The Badabun Girl », donc malgré son départ vers 2020, ils l’associent toujours à la société. .

D’autant plus que la société et sa nouvelle chaîne YouTube ont une syllabe qui se termine par le même « Bun », mais cela pourrait n’être qu’une simple coïncidence.