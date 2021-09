in

Lizbeth Rodríguez dans une vidéo coquette aime donner de quoi parler | Instagram

Avec chacune des nouvelles publications de Lizbeth Rodríguez, elle a tendance à s’améliorer de plus en plus, à cette occasion c’était son énormes charmes les protagonistes, puisqu’il les montrait sans mesure dans un vidéo.

L’influenceuse et célébrité des réseaux sociaux a déclaré qu’elle aimait donner de quoi parler, bien que cela ne vienne pas de sa propre voix mais d’un audio, c’est quelque chose avec lequel des millions de personnes seront sûrement d’accord.

Plusieurs internautes de l’époque l’ont critiquée en raison de certains commentaires qu’elle a tenus, sans penser aux conséquences que cela peut entraîner, ce qui ne la dérange pas du tout, au contraire, il semble qu’ils l’encouragent encore plus.

En plus d’être populaire dans ses vidéos d’exposition d’infidèles et non seulement à n’importe quel utilisateur mais aussi à d’autres personnalités de l’émission, Lizbeth Rodriguez Elle est devenue une femme extrêmement belle grâce à certains ajustements esthétiques qu’elle a subis, dont elle a elle-même parlé à ses fans.

Loin d’être plongée dans la haine constante des internautes, la vérité est que l’ancienne fille Badabun elle a de nombreux fans qui l’apprécient et la soutiennent.

Dans cette vidéo publiée il y a à peine 2 heures, elle apparaît fabuleuse avec un maquillage impressionnant, une coiffure et bien sûr sa tenue qui a immédiatement attiré les yeux de milliers de personnes.

J’ai l’habitude qu’on parle de moi devant ou derrière mon dos, la vérité est exactement la même, c’est plus fascinant, à tel point que je m’occupe moi-même de donner de quoi parler », a déclaré Lizbeth Rodríguez.

Cet audio fait partie de l’un des dialogues que le personnage d’Ana Leticia avait dans le feuilleton mexicain “Trois fois Ana“, avec Angelique Boyer, est d’ailleurs sorti en 2016 et maintenant Lizbeth l’a ramené avec certaines de ses phrases peut-être les plus emblématiques.

Ce qui attire immédiatement l’attention, c’est son décolleté, car il est assez prononcé et le vêtement qu’elle porte est une sorte de tissu résille légèrement transparent qui révèle ses charmes fascinants.

Alors que deux personnes qui travaillent avec elle faisaient les derniers arrangements de sa tenue, l’actrice et animatrice en a profité pour enregistrer ce message coquet pour certaines personnes qui la critiquent sans cesse et font parler d’elle.