Lizbeth Rodríguez danse à l’intérieur et soulève sa jupe | Instagram

Partager le contenu le plus controversé est quelque chose que Lizbeth Rodríguez semble beaucoup aimer, surtout quand il s’agit de montrer ses charmes, comme elle l’a fait dans son plus récent vidéo où il danse et enseigne tout.

Les intérieurs noirs de l’animatrice et célébrité à la fois d’Instagram et de YouTube, ont été exposées, puisqu’elle ne portait qu’une jupe avec des canetons, qu’elle a un peu relevée à la fin pour en montrer un peu plus.

Lizbeth Rodriguez Il a rendu cette vidéo publique via Instagram, sur son compte officiel avec la chanson “Linda” de Tokischa & Rosalía, où il danse un peu et porte tout dedans.

Étiquetez cet ami que vous connaissez déjà », a écrit Lizbeth Rodríguez.

Dans la partie supérieure, elle n’utilise que des intérieurs noirs qui correspondent à la partie inférieure, qui est d’ailleurs un peu large comme un boxer, de sorte qu’elle ne montre pas quelque chose d’incorrect lorsqu’elle soulève le vêtement gris avec des petits carrés et des canetons.

Apparemment l’ex-hôte coquette de “Dénoncer les infidèles“Il adore attirer l’attention de ses fans, qu’ils aient des réactions négatives ou positives.

A l’intérieur de la zone de commentaires, on retrouve des internautes aux avis partagés sur ce que la youtubeuse projette avec ses publications ces derniers temps.

Certains disent que l’amie du mannequin et femme d’affaires mexicaine Célia lora Cela a beaucoup changé, car auparavant c’était un peu plus simple et fou, mais maintenant il avait perdu tout ce qui le caractérisait, ce commentaire particulier a été rejoint par d’autres qui étaient d’accord sur la même chose.

Quant à ses plus fidèles followers qui ont grandi avec elle et leurs expériences de vie, ils savent et savent pour tout ce que la jeune femme actrice est décédé, ils comprennent donc son comportement actuel et la défendent.

Rodríguez a plusieurs commentaires où ils sont fiers d’elle, surtout qu’aujourd’hui elle est plus belle que jamais, en raison des ajustements esthétiques qu’elle a subis.

Je vais commenter toutes vos publications jusqu’à ce que vous chantiez votre chanson avec moi”, a partagé un fan.

Pendant quatre heures, il a partagé cette publication et il a déjà 81 833 000 reproductions et a également 926 commentaires de ses fans et autres internautes qui lui font voir leur avis, même si ce n’est pas le plus agréable de tous.