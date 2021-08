Lizbeth Rodríguez danse dans des intérieurs noirs très coquette

Lizbeth Rodríguez danse dans des intérieurs noirs très séduisants | Instagram

L’un des chefs d’orchestre et des célébrités les plus controversés est certainement Lizbeth Rodríguez, qui a récemment partagé un vidéo assez révélateur, où il dansait tout en portant des intérieurs.

Attirer l’attention du public sur Lizbeth Rodriguez C’est quelque chose d’assez simple et simple, sachant qu’il n’est pas aimé par une certaine frange de la population, il faut faire un peu de bruit pour que les autres commencent à en parler.

C’est précisément l’attention dans ses activités qui la divertit de la part de ses ennemis, qu’elle manipule sûrement à son goût, elle sait de quoi ils vont parler d’elle et elle en profite.

À lire aussi : Kim Kardashian inspire les fans à ressembler à un vrai tigre

Cela pourrait même être considéré comme un sport pour l’ex-fille séduisante Badabun, comme cela s’est produit avec cette vidéo qu’il a postée il y a 22 heures sur son compte Tiktok.

Si vous êtes un admirateur de la belle diplômée en théâtre, vous saurez qu’elle adore danser, ce qui est précisément ce que de nombreux internautes ont critiqué, affirmant que ce n’est pas quelque chose pour laquelle elle est très douée, évidemment Lizbeth n’est pas mal à l’aise avec ces types de commentaires.

Cela peut vous intéresser : Lizbeth Rodríguez arbore fièrement sa silhouette exquise !

Elle semble même les apprécier tellement qu’avec toutes les intentions du monde, elle finit par publier plus de vidéos où elle danse précisément même “en sachant” qu’elle n’est pas une danseuse professionnelle, probablement pour elle c’est quelque chose qu’elle aime faire et elle le fait justement par plaisir et non par plaisir.obligation, en plus c’est un très bon exercice.

A lire aussi : Kimberly Loaiza réapparaît sur Tiktok avec une micro taille !

Dans sa vidéo, nous entendons en arrière-plan la chanson de Bárbara Toledo intitulée Mi Forma De Se (live), bien que dans la description de sa vidéo, il mentionne que l’audio est un son original de César Velázquez, où curieusement une partie des paroles du chanson Ils mentionnent “Laissez-les dire ce qu’ils veulent de moi”, une phrase qui se combine parfaitement avec le jeune influenceur.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Dans la vidéo, Rodríguez commence à danser une partie de la chanson une fois qu’il l’a jouée, apparemment, il porte un haut et un petit short comme intérieur ainsi que des chaussures de tennis sombres.

Bien qu’en réalité il y ait aussi la possibilité qu’il ait fait du sport, malgré le fait que l’endroit où il le trouve semble être un studio, où ils enregistrent des vidéos ou travaillent pour les monter.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Tu brilles, les autres mettent des paillettes”, a écrit un fan.

Lizbeth même si elle a beaucoup de haters, il y a plus de fans qui la défendent et la suivent, mais surtout qui la soutiennent.