Lizbeth Rodríguez d’en bas danse les jambes ouvertes

Une fois de plus le youtubeur et l’actrice Lizbeth Rodríguez ont conquis ses partisans, grâce à un vidéo où elle danse les jambes écartées, révélant un peu de ses charmes.

Cette vidéo a été partagée via son compte Instagram officiel lizbethrodríguezoficial, où vous pouvez voir toutes ses publications, à la fois des vidéos et des photographies.

Lizbeth Rodriguez Il a partagé cette nouvelle publication il y a quatre heures, le look qu’il porte a récemment été utilisé dans le programme Hoy, auquel il a participé récemment.

Le vêtement que je portais se compose d’un robe noire Il est ouvert sur les côtés jusqu’à la taille, en haut c’est un col rond sans manches, mais à l’épaule ça dépasse un peu.

Lizbeth Rodríguez montre toujours ses charmes à sa manière | Instagram

Mista Jams – El Baile del Tao, c’est la chanson que danse le célèbre youtuber et célébrité des réseaux sociaux, le mouvement qu’il fait est assez frappant à vue, sûrement plus que l’un des internautes qui ont vu la vidéo.

C’est parce que Lizbeth était accroupie les jambes écartées et bougeait les hanches au rythme de la musique, le plus surprenant c’est qu’elle l’a fait en talons !

Le mannequin séduisant, femme d’affaires et chauffeur portait une paire de bottines transparentes avec des détails saillants, ceux-ci lui donnaient une touche frappante et texturée.

Ses cheveux l’utilisaient comme son personnage.”Les Natachas“, avec certains Chinois seulement qu’à cette occasion, il ne portait rien dans ses cheveux, à part les porter lâches.

Au début de la vidéo, Lizbeth Rodríguez apparaît de face avec les jambes ouvertes, après quelques secondes elle s’est un peu tournée, restant complètement de profil et exhibant à nouveau ses jambes galbées, à première vue il semble qu’elle ne porte rien sous.

Cette hypothèse a été annulée car au moment du tournage, cela montre qu’elle porte une paire de bas du même ton que sa belle peau, derrière elle se trouve un miroir où son reflet est un peu perceptible, ses fans ont sûrement voulu voir un peu plus.

Après quatre heures la vidéo du célèbre youtuber compte déjà 108 154 reproductions en plus des commentaires qui sont au total 859.

Mon coup de coeur depuis la sixième année “,” Salutations d’Espagne “,” Belle Liz je t’admire et encore plus pour ton travail chez les infidèles “, ont commenté certains fans.

