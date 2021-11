Lizbeth Rodríguez en bikini sexy partage sa nourriture préférée

Lizbeth Rodríguez en maillot de bain partage son plat préféré | Instagram

La youtubeuse et animatrice controversée Lizbeth Rodríguez a récemment partagé plusieurs photos, où elle a ravi ses fans grâce à son nouveau contenu car elle portait un flirty Maillot de bain deux pièces, tout en ravissant votre palais avec votre plat préféré.

Cette jeune femme originaire de Tijuana, en Basse-Californie, au Mexique est aimée et adorée par des millions, cependant, elle est aussi répudiée par une certaine frange d’internautes qui ne pensent pas du tout que le type de contenu qu’elle partage est bon, puisqu’ils affirmer qu’elle veut seulement attirer l’attention.

Nous rencontrons constamment du contenu où Lizbeth Rodriguez Elle porte des vêtements minuscules ou des maillots de bain en posant, dans ses vidéos, nous la voyons continuellement danser de manière très coquette.

Cela peut vous intéresser : Kimberly Loaiza exhibe sa fille Kima en chantant « Best Solo »

Il y a cinq photos qu’il a publiées il y a cinq heures, via son compte Instagram officiel, où il porte un maillot de bain deux pièces de couleur dorée et mange une part de pizza.

Lizbeth Rodríguez en maillot de bain partage son plat préféré | Instagram lizbethrodriguezoficial

Mon truc, c’est à moi, c’est la pizza, quel est votre plat préféré ? « , a commenté Lizbeth Rodríguez.

Sur la dernière photo, elle apparaît posant à côté de son fils Eros, qui l’accompagne dans chacun de ses voyages, elle n’est pas séparée de son fils bien-aimé.

La publication compte déjà 142 346 coeurs rouges et 666 commentaires au total, beaucoup d’entre eux ravis des images du jardin avec la piscine à proximité, apparemment la youtubeuse avait peu qu’elle s’était baignée car ses cheveux avaient l’air un peu mouillés.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Lorsque vous entendez le nom de Lizbeth Rodríguez, vous pouvez immédiatement penser à deux situations, elle vérifie votre téléphone portable ou expose quelqu’un d’autre, y compris des personnes célèbres.

L’ancienne fille de Badabun est rapidement devenue une tendance depuis qu’elle a commencé à travailler pour ladite entreprise, sa popularité a grandi comme de la mousse grâce au programme d’exposition des infidèles.

Cependant, l’un des conflits les plus forts qu’il a eu grâce à ce programme et à sa propre popularité en tant que youtubeur a eu lieu lorsque Juan de Dios Pantoja aurait été exposé à l’un des plus grands influenceurs du Mexique avec sa femme Kimberly Loaiza.

Le conflit a commencé en 2019 et en 2020 Lizbeth Rodriguez Elle a partagé son départ de l’entreprise, depuis lors, elle a décidé de devenir entrepreneure avec sa propre entreprise, en plus de continuer à vérifier les téléphones portables et de continuer à être controversée.

Plus tard, elle a commencé à être invitée à plusieurs émissions de télévision, elle est même devenue de très bonnes amies avec Laura Bozzo, du fait qu’elles ont participé ensemble à une émission.