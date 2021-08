Lizbeth Rodríguez en vidéo, chante à la manière de Gloria Trevi ! | Instagram

Étant l’une des célébrités les plus controversées de Mexique le beau modèle et actrice En plus d’animer Lizbeth Rodríguez, elle a encore une fois attiré l’attention de ses fans, ceci parce qu’elle chantait tout à fait dans le style de l’un des plus grands succès de la star de la musique. Gloria Trévi.

L’ancien animateur de l’émission “Exposiendo Infieles” appartenant à la société Badabun où jusqu’à récemment Lizbeth Rodriguez Il a travaillé dur, il a tendance à partager de nombreuses vidéos divertissantes sans aucune honte.

Ceux-ci lui causent sûrement beaucoup de grâce, car elle les enregistre comme divertissants et avec une grande énergie, dans cette vidéo, elle est plus belle que jamais.

La coquette diplômée en théâtre porte une jupe courte blanche avec un motif de sphères noires, ainsi qu’un haut de style paysanne en noir, elle a complété son look avec de belles baskets pointues rouges.

Pendant ce temps, le jour de la remise des diplômes”, a écrit Lizbeth.

Le thème qu’il chantait était une variation de “Avec les yeux fermés“Sortie en 1990, elle fait partie de l’album The Essential de Gloria Trevi.

Sur la base de cette mélodie, une adaptation a été faite sur un thème que Lizbeth Rodríguez maîtrise parfaitement aujourd’hui car elle parle de vérifier le téléphone portable du petit ami afin qu’il ne les trompe pas.

Au fur et à mesure que la chanson avance et que la caméra s’approche du conducteur, on commence à voir d’un peu plus près ses énormes charmes, c’est quelque chose qui ne peut être évité, car il semble pratiquement qu’ils soient boueux dans la caméra, ce qui ne la dérangeait pas du tout .les fans.

Il y a 6 heures, il a partagé cette vidéo sur Instagram et elle est sûrement déjà devenue très populaire parmi les internautes. En peu de temps, elle compte déjà plus de 14 000 reproductions.

En écoutant les paroles au début comme d’habitude, on pense immédiatement à Gloria Trevi et vous aimeriez sûrement suivre les paroles originales, mais quand vous faites attention, vous vous rendez compte que cela parle de quelque chose de totalement différent.

On veut tous que tu t’éloignes de lui, parce que w*y ne te traite pas bien, on sait qu’il bouge ton cerveau afin de s’empêtrer dans ton corps, il faut avouer que quand il revient on s’enfuit et le la fête est finie…” une partie des paroles de la chanson.

Il est normal que de nouvelles variantes et adaptations d’anciens tubes émergent, le tout dans le cadre de la nouvelle culture qui grandit et avance, mais sans aucun doute, nous cesserons d’oublier ces joyaux de chansons.