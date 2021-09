Lizbeth Rodríguez est enregistrée uniquement en intérieur, en vidéo ! | Instagram

Porter un silhouette exquise Lizbeth Rodríguez a une nouvelle fois conquis ses millions d’adeptes en ne portant que deux petites pièces qui pourraient être considérées comme son pyjama, sinon, ce sont sans aucun doute les intérieurs les plus coquets dans lesquels elle a été montrée !

En plus d’être mannequin, Lizbeth est aussi une célèbre animatrice reconnue pour avoir travaillé sur Badabun dans le programme Démasquer les infidèles, A ce jour, de nombreux internautes avouent qu’ils aiment ce programme et qu’ils ont beaucoup aimé le regarder.

La célébrité coquette s’est démarquée sur les réseaux sociaux, notamment pour être une personnalité qui semble attirer les controverses dans sa vie, ou peut-être d’une manière ou d’une autre s’y rapportent.

Son audace est ce qui la caractérise le plus, car elle n’a pas peur de la réaction que quelqu’un peut avoir pour ses commentaires, c’est pourquoi elle est admirée par des millions et en même temps indésirable pour un petit secteur d’internautes.

Quelque chose qui n’est un secret pour personne, c’est que Lizbeth Rodriguez Comme d’autres célébrités, elle a eu l’occasion d’améliorer son apparence grâce à quelques ajustements cosmétiques.

Lizbeth ne le cache pas et au contraire, elle se sent fière et le partage parfois avec ses fans, donc au cas où ils voudraient changer d’apparence ils le font en toute sécurité et aussi peut-être pour qu’ils se fassent une idée d’où ils vont .. avec cette décision.

Ainsi, à chaque occasion, elle en profite pour montrer sa silhouette exquise et ses charmes énormes, ses jambes galbées et tout en elle, comme elle l’a fait avec cette nouvelle vidéo qu’elle a partagée à travers ses histoires Instagram il y a environ un jour.

Dans sa vidéo, il porte un intérieur en coton rose et un haut vert armée avec des bretelles étroites, que nous avons déjà vu plusieurs fois dans d’autres vidéos bien sûr, apparemment il était dans sa chambre d’hôtel, il a récemment partagé qu’il était en visite Tijuana, son lieu d’origine.

Dans les images, le mannequin, actrice et femme d’affaires au corps entier apparaît, exhibant toute sa silhouette comme un mannequin professionnel et secouant un peu les hanches de manière très coquette.

Apparemment, Rodríguez était debout depuis peu de temps, mais elle avait l’air très fraîche et surtout très heureuse, c’est sûr qu’elle a passé une nuit assez calme et relaxante.