Lizbeth Rodríguez est “la fille en or” avec sa micro-robe | Instagram

Récemment, l’influenceuse et youtubeuse Lizbeth Rodríguez a publié un vidéo où elle apparaît portant ses charmes avec un micro Robe dorée De coupe asymétrique, cette pièce était l’une des plus coquette et révélatrice.

Encore une fois l’ancien animateur du programme Exposiendo Infieles de la société Badabun, a surpris ses millions de followers avec sa beauté sur son compte Tiktok, où elle compte à ce jour 8,8 millions de followers.

Dans cette vidéo, on peut voir que la belle mannequin et actrice était en séance photo, en raison du type d’objets qui ont été trouvés autour d’elle. Lizbeth RodriguezCe n’est pas la première fois qu’elle apparaît dans une séance photo ressemblant à un modèle professionnel.

A cette occasion Lizbeth porte une micro robe d’une couleur éclatante, le tissu a un aspect légèrement métallique et doré, comme la conductrice a une belle peau blanche, elle ressort assez nettement, surtout lorsqu’elle est soutenue par des lumières qui renforcent ses charmes .

De sa partie supérieure, qui était un peu serrée vers la partie inférieure, nous avons vu que ses énormes charmes supérieurs étaient très serrés, étant donné qu’une de ses jambes avait aussi l’air plus que l’autre grâce à la coupe qu’elle avait, quant à ses chaussons c’était une belle paire de couleur or avec quelques lanières nouées jusqu’à la cheville.

Au début de la vidéo on pouvait voir l’actrice et amie de Celia Lora ainsi que Kenia Os, qui la préparaient pour sa séance photo, seulement dans cette partie sa robe en haut était un peu exposée, notamment grâce à la perspective dans lequel il était enregistré.

Ses cheveux mignons le portaient avec des vagues assez larges, actuellement sa longueur de cheveux est un peu en dessous des épaules.

Avouez que nous aimions tous exposer les infidèles “,” Je ne sais pas pourquoi ils lui jettent de la haine si nous aimons tous attraper les infidèles “, ” Certes, elle a son truc et elle est jolie “, ont écrit certains fans.

Jusqu’à présent, il compte près de 60 000 cœurs traduits en likes et également 729 commentaires, où plusieurs de ses abonnés sont ravis du contenu qu’ils partagent généralement sur leurs réseaux sociaux, en particulier sur Tiktok, qui, bien que de courtes vidéos. Ils sont généralement assez révélateur et coquette.