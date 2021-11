Lizbeth Rodríguez partage une vidéo de sa salle de bain et se « nettoie » | Instagram

La coquette en plus de la youtubeuse controversée et femme d’affaires mexicaine à succès Lizbeth Rodriguez, a partagé une vidéo qui pour certains était quelque chose d’étrange, puisque cette beauté est probablement dans sa salle de bain en train de se soulager, ce qui est impressionnant, c’est qu’elle apparaisse !nettoyage!

Lizbeth Rodríguez a été distinguée pour avoir toujours créé des contenus controversés, que ce soit d’autres personnes ou célébrités qui sont les protagonistes ou simplement elle, comme c’est souvent le cas.

Dans l’une de ses dernières vidéos Tiktok, il a enregistré de sa salle de bain, assise sur les toilettes précisément avec son pantalon baissé, tout en pensant soi-disant à leur relation.

Cela peut vous intéresser: Lizbeth Rodríguez rend un flirt avec un cachetero

Probablement Lizbeth Rodriguez Il faisait référence à sa rupture la plus récente, nous avons parlé d’Esteban Villagomez, avec qui il a eu une relation d’environ deux ans, vous vous souvenez peut-être de lui car il apparaissait constamment dans ses publications et vidéos Tiktok.

Du jour au lendemain, nous avons cessé de le voir et à plusieurs reprises, l’animatrice de « Exposing Infidels » a publié du contenu faisant des commentaires et des allusions à son ex-petit ami.

Lizbeth Rodríguez partage une vidéo de sa salle de bain et se « nettoie » | Instagram lizbethrodriguezoficial

C’est exactement la même chose qui s’est passé avec sa vidéo qu’il a partagée il y a 22 heures, donc c’est sûr que c’est l’une des plus récentes, Lizbeth est observée très réfléchie en faisant apparemment ses affaires, puis Saturne de Pablo Alboran commence à sonner.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Après quelques secondes son téléphone portable se déplace de l’endroit où elle l’avait, il semble qu’il glisse quand elle le remet, prend un morceau de papier toilette et soi-disant » s’essuie » puis touche à nouveau son téléphone portable avec ledit papier.

Ceci, alors qu’une légende apparaît dans la vidéo qui mentionne qu’ils arrêtent de rendre certaines personnes célèbres en leur demandant une faveur, synchronisée avec le mouvement de sa main avec le papier, il y ferait sûrement une forte référence.

La renommée de Lizbeth Rodriguez

Actuellement, l’influenceuse a 27 ans, malgré le fait que plus d’un an se soit écoulé depuis son départ de Badabun, sa popularité n’a pas un peu diminué, au contraire, elle semble avoir beaucoup augmenté.

Sur Instagram, il compte plus de 11,2 millions de followers Sur Tik tok, il compte plus de 9,6 millions de followers Sur Twitter, il compte plus de 1,3 million de followers Sur YouTube, il compte plus de 8,8 millions de followers.

Malgré le fait que Lizbeth soit reconnue pour ses polémiques, il semble que les internautes aiment ce qu’elle fait et tout ce qu’elle provoque, être une femme qui ne se tait pas et donne toujours son avis génère plus de polémique que prévu, c’est ce qui profite de cela en raison de l’acceptation de ses adeptes.