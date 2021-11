Lizbeth Rodríguez est tombée devant la caméra montrant tout

Lizbeth Rodríguez est tombée devant la caméra avec une robe | Instagram

Récemment, l’un des youtubeurs qui en plus d’être célèbre est aussi l’un des plus controversés, a partagé une vidéo sur Tiktok où tombé devant la caméra qui l’a enregistré, pour finir par tout enseigner, puisque Lizbeth Rodriguez elle portait une micro-robe.

Cette célébrité séduisante des médias sociaux a tendance à partager du contenu très divertissant et, comme il est d’usage à certaines occasions, elle publie des brouillons et des bêtisiers, c’est ainsi que Lizbeth Rodríguez a été encouragée à partager cette vidéo séduisante.

Il y a un jour, elle a partagé ces images avec une tenue avec laquelle nous l’avons vue plus d’une fois dans ses dernières vidéos sur Tiktok et certaines sur Instagram.

Il est habituel pour les tiktokers d’enregistrer plus d’une vidéo par jour, de la partager plus tard à différents jours tout en enregistrant d’autres choses, nous le voyons en permanence sur le compte de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja.

Dans le cas de l’ancienne fille de Badabun devenue célèbre grâce au programme Exposing Infidels, elle a commencé à enregistrer les images un peu à l’écart de la caméra, elle se trouvait près d’une immense porte.

Puis Lizbeth s’est approchée en sautant un peu à petits pas tout en portant sa courte robe marron et ses hautes bottes noires, quand tout à coup elle allait se pencher un peu sur ses propres pieds et a perdu l’équilibre.

C’est alors que la conductrice, mannequin, businesswoman, youtubeuse et influenceuse est tombée à la renverse lorsqu’elle a perdu l’équilibre, ouvrant un peu les jambes et tout enseigner, ses intérieurs noirs et peut-être un peu plus que nécessaire, tombant complètement sur le dos.

Pour certains internautes qui ont commenté parmi les 626 personnes la publication de Lizbeth Rodriguez, la youtubeuse séduisante l’a fait exprès, soi-disant pour tenter de continuer à attirer l’attention de tout le monde, en montrant toujours ses charmes d’une manière ou d’une autre.

Curieusement, les mêmes personnes qui la critiquent sont celles qui voient constamment son contenu et se réunissent pour exprimer leurs commentaires négatifs, sûrement s’ils voulaient l’ignorer le plus simple serait d’arrêter de la suivre, malgré cela, la femme d’affaires a plus de 9,6 millions de followers sur Tiktok.

Évidemment, il y aura des adeptes de la jeune femme de 27 ans qui l’adorent et le font également savoir dans sa boîte de commentaires sur chacun de ses réseaux sociaux.