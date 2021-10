Lizbeth Rodríguez l’a fait au milieu de la rue. Instagram

Le mannequin, actrice, youtubeuse et femme d’affaires Lizbeth Rodríguez a partagé l’une de ses Photos non seulement plus révélateur mais aussi l’un des plus coquette, où elle a décidé de le faire au milieu d’une rue publique.

Quelque chose qui a toujours caractérisé Lizbeth Rodriguez la célèbre beauté mexicaine est sa façon audacieuse de partager à la fois son contenu et son opinion, sans s’intéresser à ce que les autres pourraient penser d’elle à un certain moment.

La même chose s’est produite avec sa dernière publication sur Instagram, il y a à peine deux heures qu’il a commencé à scandaliser certains de ses fans, cependant, d’un autre côté, plusieurs d’entre eux étaient ravis de ce nouveau contenu.

Lizbeth Rodriguez Elle a fait là où on la voit ouvrir le blazer noir qu’elle portait, révélant ses énormes charmes au premier plan, tout en portant une fine lingerie en dentelle rose à fines bretelles.

Elle portait également un pantalon de costume noir et ses cheveux étaient curieusement bouclés, comme son personnage « La Natashas » le porte habituellement.

Lizbeth Rodríguez l’a fait au milieu de la rue. Instagram lizbethrodriguezoficial

Je veux te rencontrer, tu changerais un peu ma chance… « , a commenté Lizbeth Rodríguez.

Avec son sourire immense et caractéristique, la mannequin et femme d’affaires a l’air très heureuse et excitée par cette image, où il semble qu’il n’y a personne autour, alors ils en ont profité pour prendre ce cliché.

Deux heures après sa publication, il compte déjà 81 031 cœurs rouges, il atteint presque les cent mille likes ! Quant aux commentaires, il en atteint 518.

Magnifique, je serai toujours avec toi à travers vents et marées, je t’aime beaucoup « , a commenté un fan.

Récemment dans ses stories Instagram, où elle se préparait probablement déjà pour cette nouvelle séance photo car ses cheveux riaient déjà, elle mentionnait qu’elle était très excitée car elle avait de nombreux projets sur le pas de la porte.

La nouvelle qu’elle a partagée malgré le fait que son producteur ne l’aimerait pas, était qu’en décembre elle sortirait trois vidéos d’Exposing Infidels, pour une personnalité publique comme elle, il est important de maintenir un certain secret dans sa vie privée et professionnelle.

Cependant, c’est quelque chose d’un peu compliqué pour Lizbeth Rodríguez qui a tendance à partager toutes les nouvelles qui lui arrivent à travers ses histoires Instagram, c’est pourquoi ses fans l’adorent car elle en est toujours très consciente.