Lizbeth Rodríguez laisse ses charmes rebondir en dansant

Lizbeth Rodríguez laisse son charme rebondir en dansant | Instagram

Sans aucun doute l’influenceur et youtubeur Lizbeth Rodríguez sait très bien comment attirer l’attention, elle cherche toujours un moyen de le faire, elle a récemment partagé quelques vidéos où elle dansait devant le miroir et où, ce faisant, ses charmes se mirent à rebondir un peu plus.

La belle star du divertissement numérique a été caractérisée comme l’une des figures les plus controversées des réseaux sociaux, avec cela, sa popularité, sa personnalité et sa personnalité publique l’ont fait grandir.

Lizbeth Rodriguez Il partage en permanence du contenu sur ses stories Instagram ainsi que sur son fil, cependant le contenu qui est parfois un peu plus audacieux est celui des stories.

C’est précisément là qu’il a partagé ledit contenu, apparemment cette beauté et ancienne fille de Badabun qui était aussi la petite amie de “la voix” de la société mentionnée ci-dessus, Tavo Betancourt, portait un pyjama.

Il s’agissait d’un débardeur un peu court et d’un short qui, même s’il n’était pas si serré, mettaient parfaitement en valeur sa silhouette.

Alors qu’elle dansait un peu, elle montrait un peu son ventre et ses énormes charmes étaient sur le point de se jeter sur son haut.

Au début de la vidéo, elle dansait devant, mais quand elle a décidé de changer de place et de se mettre de profil, tout a changé, la vidéo lui a donné une belle tournure, la rendant encore plus coquette qu’elle ne l’est déjà.

Grâce au fait que le mannequin et aussi femme d’affaires bougeait énergiquement ses hanches, elle les faisait rebondir un peu plus, il est à noter qu’il était immédiatement évident qu’elle ne portait rien sous son haut.

L’endroit où les vidéos ont été prises était près d’un escalier qui menait juste devant un grand miroir, où Lizbeth Rodriguez cela reflétait toute sa beauté.

La dernière vidéo qui apparaît dans la publication, elle ne dansait pas précisément, mais elle exhibait ses charmes et sa silhouette bien qu’en perspective alors qu’elle chantait une supposée mélodie harmonieuse.

Grâce à sa carrière controversée de youtubeur, il a eu l’occasion de travailler et de rencontrer différentes personnalités du milieu, avec qui il a noué une très bonne amitié soit avec le mannequin mexicain Celia Lora, à plusieurs reprises nous les avons vus ensemble.

Lizbeth est née le 22 mai 1994, elle a actuellement 27 ans et a devant elle une carrière de chasseuse infidèle.