Lizbeth Rodríguez laisse ses charmes rebondir en dansant ! | Instagram

Une fois de plus Lizbeth Rodríguez surprend ses followers et dans le très bon sens, cette belle influenceuse a partagé un flirt vidéo où elle danse et laisse ses charmes rebondir encore et encore.

Définitivement ce fameux modèle, actrice et la célébrité des médias sociaux est constamment à la mode, parfois pour des raisons négatives comme toute autre personnalité.

De plus, nous avons également appris que la femme d’affaires devient également plus populaire lorsqu’il s’agit d’une polémique plus spécifique.

Quelque chose qui a toujours caractérisé la célèbre célébrité Instagram et Twitter est son énergie, il semble que Lizbeth Rodriguez a toujours beaucoup d’énergie, toute activité se fait toujours avec beaucoup d’enthousiasme.

Lire aussi : Ángela Aguilar engage Pepe Aguilar avec une question !

Dans cette vidéo elle apparaît au milieu d’une rue qui semble curieusement un peu mouillée, au début de la vidéo on la voit de dos, vêtue d’une petite robe argentée faite d’un joli tissu qui brille beaucoup.

Ce qui est intéressant, c’est ce qu’il commence à faire tout de suite, c’est-à-dire bouger ses hanches et par conséquent son énormes charmes à l’arrière, d’un côté à l’autre ceux-ci semblent immédiatement rebondir de la manière la plus coquette possible.

Plus tard, il a commencé à se déplacer un peu dans ladite rue, pour cela, il a continué à danser très énergiquement, curieusement l’audio était le thème principal d’un dessin animé connu sous le nom de “Les parrains magiques”.

Cela peut vous intéresser : Ángela Aguilar engage Pepe Aguilar avec une question !

Cette vidéo a été partagée via son compte TIC Tac, où il a récemment atteint les 9 millions de followers sur la plateforme, cette vidéo était probablement pour célébrer cette augmentation du nombre, même s’il n’a partagé aucune référence à cet exploit.

Quant à ses abonnés sur Instagram, il compte jusqu’à présent 11,3 millions d’abonnés, nous nous retrouverons sûrement bientôt avec la surprise que les utilisateurs de Tiktok atteignent le nombre d’Instagram.

Lire aussi : Noelia pourrait être la femme d’affaires de l’année grâce à Cherryland

Certains de ses followers ont été impressionnés par la facilité avec laquelle Lizbeth a à marcher avec des talons, elle le fait comme une professionnelle, ce sont des baskets à bracelet noir.

Je t’aime bien, tes choses folles te font rire”, a commenté un internaute.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

Dans ses publications les plus récentes sur Instagram et Tiktok, nous l’avons vue non seulement plus active mais aussi plus coquette, signe qu’elle ne s’intéresse pas à l’opinion des autres, bien que cela ait toujours été connu et à plus d’une occasion. nous l’avons montré, c’est pourquoi elle est adorée par ses fans.