Lizbeth Rodríguez laisse ses intérieurs jeter un coup d’œil | Instagram

Le célèbre et controversé youtubeur et actrice Lizbeth Rodríguez aime boire Photos surtout quand il s’agit de photographies où sa silhouette a l’air très espiègle, comme ou l’a fait récemment où ses intérieurs sont ressortis par-dessus ses vêtements.

A diverses occasions Lizbeth Rodriguez Il a conquis ses millions de followers grâce aux contenus assez coquette qu’il partage habituellement sur les réseaux sociaux.

Il y a un jour, la célébrité coquette des médias sociaux a publié une nouvelle photo sur Instagram, dans le cadre d’une session décontractée, en raison du type de vêtements qu’elle portait, quelque chose de léger et facile à porter, mais surtout confortable.

A travers ses stories, il avait partagé une vidéo où il apparaissait avec les vêtements de sa photo, montrant un peu les lieux où les photos étaient prises, mais sans aucun doute celui qu’il a décidé de partager dans son flux était sûrement celui qu’il considérait le plus coquette.

Lizbeth est appuyée contre un mur rouge fait d’un matériau qui ressemble à du plastique, probablement partie d’un bâtiment impressionnant, elle porte un jean dans un ton clair ainsi qu’un haut blanc avec un imprimé de fleurs.

Celui-ci a d’ailleurs des bretelles étroites et un détail qu’il a aussi, c’est qu’il pourrait nous rappeler un corset, mais un peu court, en raison du type de coupes que ce vêtement dragueur a, dont vous ne pouvez voir le profil que par la position dans laquelle ce beau modèle.

La chose frappante à propos de l’image, comme vous pouviez déjà le voir, c’est qu’une partie des intérieurs qu’il utilisait sous son jean est qu’ils ressortent au-dessus, bien sûr pas tant pour attirer trop l’attention, mais sans aucun doute qu’un autre regarde si volé.

“De 1 à 10… Combien m’avez-vous aimé ?”, A écrit Lizbeth Rodríguez dans la description de l’image, avec plus de 2000 commentaires sur sa publication, certains fans ont été ravis de la beauté de la femme d’affaires et mannequin.

Tu es un autre niveau “,” C’est un plaisir de voir autant de beauté dans une pouliche aux hanches succulentes “,” Tu es belle “,” Quelle étrange façon de me demander en mariage, mais c’est bien accepté “, écrit son Ventilateurs.

La youtubeuse et ex fille Badabun Elle parvient toujours à provoquer diverses réactions parmi ses followers, car chaque femme vaniteuse aime sûrement lire ce genre de commentaires où ils n’arrêtent pas de lui dire qu’elle est la plus belle des femmes.