Lizbeth Rodríguez, les charmes lui échappent en maillot de bain blanc | Instagram

Encore une fois les charmes du célèbre youtuber Lizbeth Rodriguez Ils continuent de porter leurs fruits, car récemment à travers une vidéo qu’elle a elle-même partagée, il a été possible de remarquer que ses charmes lui sortaient un peu. maillot de bain blanc.

À plus d’une occasion, Lizbeth Rodríguez, qui était auparavant l’hôte d’exposition des infidèles à la société Badabun, a montré les résultats de ses traitements esthétiques à travers des photos et dans ce cas une vidéo.

L’ex-fille de Badabun bien connue profitait des plages et du temps à Cancun à Quintana Roo, l’une des destinations touristiques les plus connues du Mexique.

Ce joli modèle, actrice, youtubeuse et femme d’affaires mexicaine née à Tijuana, en Basse-Californie, reproduisait probablement un audio de Tiktok, où un homme lui a dit que bien qu’elle soit très belle à l’extérieur, elle n’était pas si belle à l’intérieur.

Immédiatement Lizbeth Rodriguez En bonne actrice qu’elle est, elle est entrée dans son rôle de jolie fille et de méchante, déclarant qu’elle était comme tout le monde, étant donné que beaucoup de gens sont exactement comme cela qu’elle venait de mentionner d’une voix virile qui est déjà entendue.

Lizbeth Rodríguez, les charmes lui échappent en maillot de bain blanc | Instagram lizbethrodriguezoficial

Tout cela qu’elle a fait en portant un maillot de bain deux pièces blanc moulant et surtout minuscule, elle portait aussi une paire qui couvrait à peine ses hanches et donc ses charmes postérieurs.

En vidéo, on peut remarquer une sorte de filtre qui donne une teinte complètement bleue aux images que l’on peut voir dans la publication de Lizbeth, « Faites ce qui vous passionne », a commenté la youtubeuse dans sa description.

Après un jour de sa publication, Rodríguez a déjà plus de 88,6 mille reproductions et 431 commentaires, où dans plusieurs d’entre eux, d’ailleurs, ils flattent sa beauté et sa silhouette belle et exquise.

Dans un précédent post qu’il a également fait sur son compte Instagram, on peut voir un peu plus le costume qu’il portait, seulement que la différence est le paréo qu’il utilise pour couvrir ses hanches, car il est plus long et pas si transparent.

Depuis quelques jours maintenant que Lizbeth est dans cette ville pour profiter des bienfaits de la météo et bronzer un peu sa peau, même si cela semble être des vacances, elle n’a cessé de travailler à aucun moment comme beaucoup le penseraient peut-être en la voyant profiter de son séjour.