Lizbeth Rodríguez lève la jambe et a l’air extra, elles sont rouges ! | Instagram

Ils sont rouges !La belle Lizbeth Rodríguez a levé la jambe et n’a pas voulu montrer ce qu’il y avait sous sa minijupe qui montrait sans vergogne ses intérieurs rouges à la caméra malicieuse qui capturait tout.

La belle ex fille Badabun Il a profité de sa visite à l’émission Yordi Rosado à la radio pour prendre une photo avec l’animateur de télévision également ; Cependant, les images qui ont attiré l’attention de milliers de personnes étaient celles qui ont été prises seules.

Lizbeth Rodríguez a posé comme une professionnelle d’une zone avec des fenêtres, dans laquelle sans aucun regret et sans penser à sa minijupe, elle a élevé ses charmes et sa jambe, résultant en une photographie qui a presque complètement montré ses intérieurs rouges.

Cela peut vous intéresser: Celia Lora pose élégante, tombe amoureuse des fans et Lizbeth Rodríguez

Le chef d’orchestre coquette de Infidèles Il savait très bien ce qu’il montrait et on le voyait sur les photos avec un immense sourire tandis que l’objectif capturait ses courbes les plus célèbres pour les partager sur les réseaux sociaux.

Cela peut vous intéresser : Jennifer Aniston révèle, un acteur dans Friends était désagréable

Lizbeth Rodriguez Il était conscient de ce qu’il ferait aux réseaux avec ces photographies donc sans réfléchir à deux fois et augmenter la tension, il les a partagées avec un “Insert title “, sa boîte de commentaires a commencé à se remplir immédiatement.

Cela peut vous intéresser : WhatsApp dit adieu aux états dans l’application ?

Le youtuber a partagé la publication il y a plus de 15 heures et a obtenu plus de 190 000 réactions sur le célèbre réseau social. Les compliments comme “beau”, “précieux”, “joli”, les cœurs et plus encore abondaient.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Rodríguez a également fait grand bruit en commentant une photo de Celia Lora dans laquelle la camarade de jeu mexicaine posait avec un sac ouvert, indiquant clairement qu’elle ne portait pas d’intérieurs, Lizbeth a assuré que “si elle se mariait”.