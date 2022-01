Lizbeth Rodríguez met en valeur le dos avec une tenue moulante

Lizbeth Rodríguez pose sur le dos dans une jolie tenue verte | Instagram

Apparemment le célèbre youtuber qui est devenu l’une des personnalités les plus controversées sur Internet, nous parlons aussi de l’actrice et influenceur Lizbeth Rodríguez, a décidé de commencer cette année avec les publications les plus coquettes, tout comme elle l’a fait avec cette tenue verte.

À plusieurs reprises, cette célébrité Internet coquette a surpris par son contenu, parfois quelque peu révélateur, c’est pourquoi plusieurs internautes lui ont demandé de lancer une page réservée aux fans.

Les vêtements ajustés à sa silhouette sont ceux qu’elle aime le plus partager, c’est précisément celui qu’elle a partagé il y a cinq heures sur son compte Instagram officiel avec cinq photographies d’accompagnement.

Il semble qu’un Lizbeth Rodriguez Dernièrement, elle aime prendre des photos dans les salles de bain, qu’elles soient privées ou publiques, comme dans la publication en question, elle y pose en mannequin et diva d’internet.

Lizbeth Rodríguez montre toujours ses charmes à chaque occasion qui se présente à elle | Instagram lizbethrodriguezoficial

La tenue que porte l’ex-petite amie de Tavo Betacourt, qu’elle a rencontrée dans l’entreprise Badabun lorsqu’elle y travaillait, et où, d’ailleurs, sa renommée a commencé à grandir, précisément lorsqu’elle était l’animatrice de l’émission Exposiendo Infieles, était vert olive.

Le design était une combinaison complète sans bretelles et une sorte de veste faite du même tissu avec des manches longues qui atteignaient le sol.

En tant que chaussures, elle portait des bottines dans le style des bottes de combat, bien que cette conception soit avec un talon et une plate-forme, de couleur camel et des lacets, cela semblait également être le style des bottes de mineur de la marque Caterpillar, mais dans un style féminin.

En accessoire, ce que l’on voit tout de suite, c’est une ceinture chaîne en or et un collier extrêmement fin avec un petit pendentif noir.

Dans chacune des photos, il semble que l’objectif du modèle coquette des médias sociaux était de la mettre en valeur charmes de dos, puisque dans les images, on observe qu’il a déplacé la veste longue pour qu’ils puissent être vus et se montrer davantage.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR TOUTES LES PHOTOS.

Ce seraient les photos que je vous enverrais si nous étions amants », a déclaré Lizbeth Rodríguez.

Peu de temps après son lancement, la publication de Lizbeth Rodriguez Il a déjà 191 668 cœurs rouges en plus de 1 625 commentaires au total, où d’ailleurs plusieurs d’entre eux lui ont demandé quelles seraient les photos s’ils étaient amoureux, très audacieux de lui !