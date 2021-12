Lizbeth Rodríguez montre ses jambes en chemise de nuit

Lizbeth Rodríguez coquette, ne s’habille qu’en chemise de nuit | Instagram

Avec quelques Photos la belle youtubeuse, femme d’affaires et actrice Lizbeth Rodríguez nous a montré qu’elle est prête à accueillir la nouvelle année, montrant tout son charme avec une belle tenue et surtout chemise de nuit dragueur.

Au cours des derniers jours Lizbeth Rodriguez Connue comme une youtubeuse célèbre et controversée, elle nous a offert du contenu vraiment mignon, son contenu sur Instagram, où elle a publié ces photos, nous a montré son côté mignon.

La scène où il apparaît posant pour cette nouvelle séance qu’il avait déjà utilisé auparavant, quelques jours avant Noël, c’était le 18 décembre qu’il partageait la première publication de ce cadre chaleureux.

Celui-ci a sûrement été préparé pour l’occasion, car il est très probable que cette fois il a exhibé sa beauté depuis sa maison, donc adapter une partie de sa maison pour une séance photo impressionnante serait sans aucun doute quelque chose qui Lizbeth Rodriguez ferait.

Lizbeth Rodríguez est plus que prête à sonner la nouvelle année | Instagram lizbethrodriguezoficial

Cette fois, elle porte une chemise de nuit en satin vert olive, celle-ci est à manches longues et cette fois, elle a décidé de porter quelque chose de ample et ample, non ajusté comme elle l’utilise habituellement dans ses publications.

L’animateur de l’ancienne émission Exposing Infidels portait une paire de chaussettes grises avec des décorations de cette période de Noël.

Quant à l’endroit où il pose, il repose sur un fauteuil capitonné gris, orné de plusieurs coussins moelleux beiges, d’autres à motifs de pins et d’or, ainsi qu’un pin argenté à décors de sphères dorées et de licornes.

Nous sommes loin de survivre à 2021, si vous avez de la chance Lizbeth, partagez ; donc vous ne manquez pas de compagnie ce soir », a déclaré Lizbeth Rodríguez.

Six heures après sa publication, il compte déjà 17 858 cœurs rouges et nous voyons également 195 commentaires au total, sûrement dans quelques heures, ces montants pourraient doubler.

Croyez-vous au coup de foudre ou dois-je faire demi-tour et recommencer ? », a commenté un fan.

Il semble qu’il y a longtemps Lizbeth Rodríguez ait décidé de supprimer une partie de son contenu, car sur son compte Instagram officiel, elle compte 755 publications au total, en termes de nombre d’abonnés, cela continue d’augmenter, aujourd’hui elle compte 11,2 millions d’abonnés .

Étant l’une des youtubeuses qui a suscité le plus de polémiques et aussi dans laquelle elle a été impliquée, elle continue d’avoir le soutien de ses fans qui adorent la voir en photos et vidéos.