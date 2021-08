Lizbeth Rodríguez montre ses jambes galbées en train de poser ! | Instagram

Le youtubeur et actrice Lizbeth Rodríguez a partagé quelques Photos récemment où elle est apparue montrant sa silhouette galbée et surtout ses énormes charmes ultérieurs.

Quelque chose que l’ex-conducteur de Dénoncer les infidèles et aussi exgirl Badabun caractérise depuis des années, c’est qu’elle adore prendre des photos et que l’appareil photo l’adore.

Il ne semble certainement pas juste qu’ils l’associent tout le temps à cette entreprise, mais grâce à elle Lizbeth Rodriguez est devenu une célébrité.

Depuis lors, la popularité de la belle mannequin et actrice n’a fait qu’augmenter de façon exponentielle, d’autant plus qu’elle a été impliquée dans certaines polémiques qui ont fait que son nom est encore plus connu.

Il y a un jour, elle a partagé quelques photos sur Instagram où elle pose comme une professionnelle, ce qui la caractérise, après tant de séances photo dans lesquelles elle a eu l’occasion de poser devant un appareil photo.

Cette petite fille qui marche… Elle a énormément”, a écrit Lizbeth Rodríguez.

En la primera foto está posando con una de sus piernas arriba de la que parece ser una pared y con uno de sus brazos se recarga y en la segunda foto está solamente algo estirada, pero sus caderas y encantos luce bastante, gracias al short amarillo que porter.

Avec près de 200 mille cœurs rouges, la belle femme d’affaires a attiré l’attention de tous les internautes, d’autant plus que malgré ne pas exposer ses courbes comme elle l’a fait à plusieurs reprises, la belle jeune femme a l’air des plus grossières.

Le look qu’elle arbore est assez décontracté et urbain, surtout le type de scénario où elle se trouve, ce n’est pas la première fois qu’elle partage du contenu lié à cette tenue, c’était le 16 mai où elle nous a également donné deux images avec ladite tenue. et apparemment il était au même endroit qu’il y a un jour.

Il est normal de partager du contenu qui a été sauvegardé des sessions précédentes, grâce au fait qu’il ne travaille qu’avec des professionnels, ses instantanés sont les plus coquets et parfaits.

La publication d’il y a un jour compte 1104 commentaires, la plupart sont des emojis, presque toujours des cœurs et des bisous qu’ils aimeraient donner à l’influenceuse des réseaux sociaux et YouTube, d’autres de ses fans répètent qu’elle est belle et qu’elle a l’air spectaculaire , enfin on retrouve aussi quelques commentaires assez audacieux qui n’ont pas peur de dire ce qu’ils pensent et qui sont assez graphiques.