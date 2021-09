Lizbeth Rodríguez montre ses moustaches et porte un nouveau tatouage ?

in

Jusqu’à présent, on ne savait pas que la belle célébrité des réseaux sociaux et conducteur Il avait des tatouages, il a sûrement décidé d’en avoir un ces jours-ci, c’est ainsi que Lizbeth Rodríguez a réussi à en surprendre plusieurs, en le montrant et en portant également de larges moustaches.

Ceci pour commémorer une année de plus de indépendance du Mexique ce 15 septembre, où des millions de Mexicains ont célébré ce qui a commencé le 16 septembre 1810.

avec curiosité Lizbeth Rodriguez Il est apparu dans plusieurs images qu’il a partagées sur son compte Instagram officiel où il a posé comme coquette et a permis de voir un peu plus ses charmes ainsi que son abdomen marqué.

C’était parce qu’il portait un petit haut avec des bretelles étroites et aussi un pantalon en coton, avec quelques taches qui faisaient partie du dessin, tout en portant une énorme moustache attachée qui lui donnait ce regard curieux comme une fille grossière, et avec qui elle avait aussi l’air drôle, ce que ses disciples ont trouvé amusant.

Cependant, Lizbeth n’a pas pu se débarrasser des critiques acerbes de certains internautes, car pour faire référence à cette date importante elle a décidé de poser devant certains articles qui faisaient référence à une autre époque qui est aussi extrêmement importante pour le Mexique.

Les charmes de l’ex-chauffeur de “Dénoncer les infidèles“Il avait l’air grâce à la tenue légère qu’il portait, mais ce qui a attiré l’attention était le tatouage sur son côté, cela semblait être un hippocampe ou un hippocampe comme on l’appelle communément.

En raison du haut que je portais, celui-ci n’était pas parfaitement apprécié sur le haut, mais il en aura sans doute laissé plus d’un la bouche ouverte quand vous le verrez.

Nous parlons d’éléments qui font référence à la Révolution mexicaine, qui a eu lieu quelques années après l’indépendance, le 20 novembre 1910 exactement cent ans plus tard.

Plusieurs internautes n’ont pas hésité à lui faire comprendre qu’il se trompait, cependant Lizbeth Rodríguez n’est pas la seule à qui cela est arrivé, des milliers de personnes et même certaines personnalités de la télévision auraient pu être confondues ou simplement célébrées avec des vêtements de la révolution.

La seule différence est que c’est quelque chose qui est encore plus visible lorsqu’il s’agit d’une personnalité publique comme ce célèbre youtubeur.