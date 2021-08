Lizbeth Rodríguez ne porte que des intérieurs en dentelle sur les photos ! | Instagram

Il y a quelques minutes le actrice, animatrice, mannequin et youtubeuse Lizbeth Rodríguez a commencé à voler les yeux de millions d’internautes, apparaissant sur plusieurs photos vêtues d’intérieurs en dentelle, semblant plus audacieuses que jamais.

Ce type de vêtement attire toujours l’attention par le simple fait d’être le plus coquette, dans le cas de Lizbeth Rodriguez Tout vêtement que vous utiliserez commencera immédiatement à attirer l’attention, ceci parce qu’il sait le faire.

Il est aussi largement prudent de mentionner que grâce à sa silhouette exquiseTout ce que la célébrité coquette de 28 ans utilise saura en tirer le meilleur parti.

Ces photos en particulier, Lizbeth a commenté qu’elle avait trouvé une photo où elle était apparemment “grosse” selon ses propres mots, ce n’était pas tout mais comme prévu, elle a eu plusieurs commentaires négatifs de la part de certaines personnes qui ne font que la critiquer.

J’ai trouvé une photo de quand j’étais grosse et mes commentaires étaient pleins d’insultes », a déclaré Lizbeth Rodríguez.

Ces photos sont sûrement celles auxquelles la belle conductrice mexicaine fait référence, car ses cheveux sont peints différemment de ce qu’ils sont actuellement, ils étaient aussi un peu plus longs.

Arborant un beau sourire et surtout très caractéristique de sa part, elle laisse briller ses courbes sans aucun regret et sans se rendre compte de ce que les autres vont dire, c’est quelque chose avec lequel le mannequin et businesswoman a appris à manier, donc rien ça ne lui cause non plus peur ni chagrin.

En plus de ses sous-vêtements, elle porte des bottes hautes beiges, il y a trois photos qu’elle a partagées où elle pose devant le miroir comme un mannequin professionnel, bien qu’apparemment elle plaisante aussi un peu.

Apparemment, elle est dans une pièce frappante, c’est sûrement dans sa propre maison, où elle se sentirait sûrement le plus à l’aise pour prendre ce type de photos, cependant, il convient de noter que Rodríguez est une femme téméraire et à la réflexion ce type de pose pourrait être fait n’importe où.

Tu es magnifique pour moi”, a écrit un fan.

Comme ça, on trouve plusieurs commentaires où ils soulignent que la beauté de Lizbeth Rodríguez n’a pas d’égal, ce sont ses fans inconditionnels.