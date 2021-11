Lizbeth Rodríguez ne porte rien sous son haut, elle a froid

Lizbeth Rodríguez avec un peu de froid regarde en haut de la forêt | Instagram

Le célèbre youtubeur et aussi actrice En plus de l’animatrice, Lizbeth Rodríguez a partagé une nouvelle publication coquette où elle montre à nouveau ses charmes et sa taille étroite.

Ce n’est un secret pour personne que Lizbeth Rodriguez Elle s’est appuyée sur les arrangements esthétiques, elle-même a eu l’occasion de partager son expérience avec ses fans tout comme l’ont fait Kenia Os et Kimberly Loaiza.

L’ancienne fille de Badabun a tendance à partager beaucoup de choses qui arrivent à ses abonnés, en particulier à travers ses histoires, il n’est donc pas surprenant de savoir qu’aujourd’hui sa silhouette exquise est en partie grâce aux améliorations esthétiques qui ont été soumises.

Ses fans apprécient la confiance qu’elle a lorsqu’elle partage son expérience, car ils lui demandent également des conseils, auxquels la célèbre youtubeuse adore répondre, elle aime avoir beaucoup d’interaction avec ses followers.

Sur ces nouvelles photographies on voit que Lizbeth porte un pantalon en jean avec quelques déchirures, ainsi qu’un haut à fines bretelles beiges, à plusieurs reprises on l’a vue avec cette couleur dans certains de ses vêtements, c’est sûrement sa préférée.

Lizbeth Rodríguez avec un peu de froid regarde en haut de la forêt | Instagram lizbethrodriguezoficial

Au total, il y a eu trois photographies qu’il a publiées, cependant, celle qui a le plus attiré l’attention était la seconde, car étant dans une forêt à cette période de l’année, le froid commence immédiatement à se faire sentir, ce qui est sans aucun doute perceptible dans le flirt comédienne et diplômée en théâtre.

Sûrement en entendant le nom de Lizbeth Rodriguez Vous vous souviendrez que cette beauté mexicaine aime montrer ses charmes, alors nous apprécions continuellement son contenu où cette grande partie de son corps ressemble à ce qu’elle est maintenant.

Il a partagé les photographies il y a 7 heures sur son compte Instagram officiel, « Belle nuit mon amour », c’est ce qu’il a écrit dans sa publication, qui compte déjà 214 491 cœurs rouges et 1 679 commentaires.

Bien qu’on ne sache pas si maintenant sa nouvelle meilleure amie Celia Lora lui a écrit un message, son like apparaît parmi les premiers de la publication dragueur.

Je serai toujours avec toi à travers vents et marées, je t’aime tellement « , a commenté un fan.

Rodríguez reçoit en permanence plusieurs expressions d’affection, cela peut être vu dans la zone de commentaires de chacune de ses publications.