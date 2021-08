in

Lizbeth Rodríguez part contre Kimberly Loaiza en message ! | Instagram

L’animatrice Lizbeth Rodríguez a fait part d’un message fort selon lequel, bien qu’elles n’aient pas fait d’étiquettes dans l’immédiat, les internautes se sont rendu compte qu’elle faisait référence à Kimberly Loaïza pour avoir voulu cacher son grossesse avec les marques avec lesquelles j’avais travaillé.

Sûrement l’ex fille Badabun fait référence au projet dans lequel La plus grande gentillesse Elle a travaillé en collaboration avec SHEIN, car à cette époque elle était apparemment déjà enceinte de son deuxième enfant Juanito que ses fans adorent.

Lizbeth a partagé un post sur Twitter où elle a mentionné qu’afin de maintenir son mensonge, le artiste musical Elle a demandé aux marques avec lesquelles elle travaillait de retoucher les photographies où elle apparaissait afin que son ventre de grossesse n’apparaisse pas.

Et dire qu’il a même demandé aux marques avec lesquelles il travaillait de lui effacer le ventre Juste pour “garder” son mensonge… – Lizbeth Rodriguez (@Soylizbethmx) 9 août 2021

Il ne faut pas oublier qu’à plus d’une reprise, l’épouse de Juan de Dios Pantoja Elle a affirmé qu’elle n’était pas enceinte, malgré le fait que ses fans l’avaient déjà remarqué sur certaines vidéos et photos où elle est apparue.

Cependant, elle a elle-même enregistré une vidéo dans laquelle elle révélait qu’elle était enceinte, ajoutant également la raison pour laquelle elle avait décidé de garder le silence, elle mentionnait qu’elle préférait mener sa deuxième grossesse sereinement et sans autant de haine de la part des internautes car comme vous vous souviendrez que pendant la grossesse de Kima, beaucoup souhaitaient qu’elle naisse avec des problèmes et même sans vie.

Malgré le fait que dans la publication de l’actrice et animatrice, certains fans ont tenté de défendre Kim Loaiza et ont immédiatement Lizbeth Rodriguez Il a répondu à cette opinion, affirmant que Kim avait caché son bébé à naître.

Dans la publication partagée il y a un peu plus d’une heure, nous avons trouvé plusieurs commentaires divisés, beaucoup le soutiennent, mais finalement d’autres défendent Kimberly en faisant des comparaisons, surtout parce que Rodríguez se considère comme féministe et soi-disant avec ce commentaire, il ne l’est pas.

Plusieurs internautes ont déclaré que cacher sa grossesse était pour la même raison qu’elle avait caché son adorable fils Éros, parce que Lizbeth elle-même a mentionné à l’époque qu’elle ne voulait pas que son fils reçoive autant de haine à cause d’elle grâce à son travail car à une occasion, alors qu’elle marchait dans la rue, quelqu’un l’a offensée et a essayé de la blesser et ils se sont presque approchés son fils, la même chose s’est produite avec Kim essayant de protéger ses enfants en cachant sa deuxième grossesse.