Lizbeth Rodríguez porte un body rouge qui ressemble à un Père Noël divin

Lizbeth Rodríguez s’amuse à flirter déguisée en « Père Noël » | Instagram

Utilisant un body rouge le célèbre youtuber et aussi animateur controversé Lizbeth Rodriguez a choyé ses fans d’Instagram avec deux photos amusantes montrant ses jambes galbées, c’est devenu une sorte de Le père Noël version féminine et coquette.

Vous aurez sûrement entendu à un moment donné sur Internet le nom de Lizbeth Rodríguez, également connue à l’époque sous le nom de Badabun, animatrice de l’émission Exposing Infidels, la mannequin coquette a également fait carrière en laissant tous les infidèles exposés !

Un jour de Noël, des millions de personnes ont partagé Photos et des vidéos passionnantes de cette journée, parmi lesquelles nous trouverons évidemment aussi plusieurs célébrités comme Rodríguez qui a ravi ses fans avec ce vêtement qui montrait ses jambes.

Avec sa peau extrêmement blanche, tout vêtement que Lizbeth porte immédiatement attirera l’attention, car presque tout lui va bien, en particulier les vêtements séduisants et révélateurs, qu’elle porte en permanence.

Lizbeth Rodríguez attire toujours l’attention sur des dates spéciales | Instagram lizbethrodriguezoficial

Il y a un jour, elle a publié deux photos sur son Instagram officiel, les mains tendues et une pose super excitée, voilà comment cette beauté mexicaine apparaît dans sa première photo.

La tenue qu’elle portait consistait en un body rouge qui semble être en velours, avec un teddy blanc sur les poignets et à la taille, elle porte une large ceinture, avec une boucle encore plus large, et des bottes noires au-dessus de ses cuisses.

Nous avons également trouvé quelques cadeaux sur le sol, c’est sûrement la décoration parfaite pour cette image, qui est totalement différente de la seconde, car Lizbeth Rodriguez il repose sur plusieurs billets de numéros différents.

Amis!!! Comment ça va avec le réchauffé ??? Qu’est-ce qui les a réveillés ??? Racontez-moi tous les potins s’il vous plaît », a écrit Lizbeth.

Sur cette photo, en plus d’être appuyée sur des milliers de pesos, elle a les cheveux étalés pour tout l’argent vêtue de son chinois, quant à ses mains elles posent sur ses énormes charmes, l’image est coupée juste à sa taille.

Avec près de cent mille cœurs rouges, l’amie spéciale de Laura Bozzo a reçu des centaines de commentaires, non seulement où l’on répond à ses doutes, il y en a aussi qui lui demandent comment elle l’a dépensé et veulent également connaître les « potins ».

L’ami, comment se passe le réchauffé ??? En quel mois as-tu réveillé tante ??? Racontez-moi tous les potins xfis plis », « Le seul surchauffé, c’est moi après avoir vu vos photos », ont commenté certains fans.