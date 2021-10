Lizbeth Rodríguez porte un corset qui met en valeur ses charmes | Instagram

Conquérir des milliers d’internautes Lizbeth Rodriguez La célèbre youtubeuse a partagé quelques photos où elle porte un vêtement qui met en valeur ses énormes charmes.

Montrer sa beauté est devenu un jeu simple pour Lizbeth Rodríguez, qui partage de plus en plus de contenus sur le point de monter un peu le ton, comme cela s’est produit avec l’une de ses publications les plus récentes.

Ils étaient deux Photos celles que cette belle mannequin mexicaine a partagées sur son compte Instagram officiel il y a deux jours.

Quelque chose qui a toujours attiré l’attention de la jeune femme d’affaires, c’est qu’elle n’a pas honte de dire ce qu’elle pense ainsi que de montrer sa belle silhouette, malgré les critiques constantes de certains internautes qui ne font qu’augmenter sa popularité.

Lizbeth Rodríguez porte un corset qui met en valeur ses charmes | Instagram lizbethrodriguezoficial

Lizbeth Rodriguez Elle porte une paire de jeans bleu clair ainsi qu’un corset que vous pouvez immédiatement dire que c’était quelque chose de petit, bien qu’il se puisse aussi qu’en raison des mouvements qu’elle a fait, il ait bougé de sa place.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Sur la première photo, elle pose de front, ce vêtement a été tellement abaissé qu’il est possible de voir les patchs qu’elle utilisait pour ses parties, elle a même mentionné que quelqu’un ne pouvait pas savoir dans la douleur si l’un d’eux n’avait jamais été supprimé.

Quant à la deuxième photo, elle pose sur le dos, exhibant ses charmes ultérieurs comme elle le fait habituellement dans certaines de ses publications. Lizbeth est une flirt invétéré !

Rappelons que l’ex-fille de Badabun, quelle qu’elle soit qui ait annoncé le nom de l’entreprise grâce au programme « Exposing Infidels », est dotée d’énormes charmes à la suite d’une intervention chirurgicale qu’on souhaite depuis longtemps pratiquer.

A aucun moment la youtubeuse n’a eu honte de ses arrangements esthétiques, même à certaines occasions elle en a parlé facilement, cela a sans aucun doute aidé plusieurs de ses fans.

SCANDALES DE LIZBETH RODRÍGUEZ

Certains fans, followers et internautes en sont venus à se demander si sa popularité est due à son talent ou aux polémiques dans lesquelles il a été impliqué, l’un d’eux est l’un des plus connus, comme celui qui s’est passé avec Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza.

Cela s’est produit lorsqu’il a apparemment exposé le mari de La Lindura Mayor en étant infidèle, la même chose s’est produite avec Luisito Comunica également un autre youtuber célèbre.