Lizbeth Rodríguez pose en séance sous un parapluie noir

Étant l’une des personnalités les plus controversées sur Internet, le beau modèle, influenceur, hôte, célébrité et actrice La mexicaine Lizbeth Rodríguez a décidé de poser dans l’une de ses nouvelles séances photo sous un parapluie.

Sur son compte Instagram officiel, c’était où Lizbeth Rodriguez qui est une bonne amie de Laura Bozzo, a partagé ces Photos Il y a environ 10 heures, en eux, il porte une sorte d’imperméable bleu et il utilise un parapluie noir assez grand.

Quelque chose qui attire beaucoup l’attention est que Lizbeth a l’air trop blanche dans les images, la saturation des couleurs dans l’édition des images est sûrement un peu plus élevée que la normale, car les couleurs sont encore plus vives.

Quelque chose qui saute aux yeux sont ses lèvres belles et pleines, elles sont peintes avec un rouge à lèvres rouge intense dans le même ton que ses boucles d’oreilles, ces couleurs et le ton bleu de son imperméable ressortent immédiatement.

Si vous savez ce que vous valez ; va chercher ce que tu mérites », a écrit Lizbeth Rodríguez.

Avec un message fort dans sa publication, l’animatrice de l’émission “Secrets“qui a le même format qu’Exponiendo Infieles, un programme qu’il a diffusé sur YouTube pour la société Badadun, a laissé plus d’un de ses followers réfléchir sur ses propos.

Après 10 heures depuis sa publication, il compte déjà 91 630 mille coeurs rouges en plus de 508 commentaires, sa chère amie et presque “nouvel amour” Celia Lora a aimé les photos, elles sont devenues très amies en octobre et novembre de l’année dernière lorsqu’elles ont participé à le programme Barak l’expérimente, en compagnie d’autres personnalités de l’internet.

Tu ressembles à un vampire au printemps “,” Comment peux-tu être si parfait “,” Cette couleur te va bien “, ont écrit certains fans.

Malgré le fait que le mannequin et actrice soit l’une des figures les plus controversées d’Internet, elle continue d’avoir des millions de fans qui la soutiennent inconditionnellement, surtout lorsqu’elle partage ce type de contenu sur les réseaux, il est plus qu’évident qu’elle aime prendre des photos.

Ce dernier commentaire a été fait par son petit ami Esteba Villagomez dans la même vidéo dans laquelle il lui a demandé d’être sa petite amie il y a quelques mois, ils l’ont partagé sur la propre chaîne de Lizbeth.

Avec plus de 11,3 millions de followers, la star coquette qui vérifierait son téléphone portable en moins de 10 minutes est l’un des chauffeurs les plus aimés, mais aussi l’un des internautes les plus détestés, ce qui ne la dérange pas, c’est comme ça qu’elle vit. heureux et très heureux.