Lizbeth Rodríguez pourrait ouvrir un compte OnlyFans

Lizbeth Rodríguez lancerait un compte de contenu exclusif

Une fois de plus, la youtubeuse, actrice et femme d’affaires controversée a laissé certains fans sans voix, car apparemment Lizbeth Rodríguez est déterminée à lancer sa propre page de Contenu exclusif sur la célèbre plateforme britannique.

La personnalité séduisante d’Internet est apparue sur un photo qui l’a téléchargé sur ses histoires Instagram où il l’a édité pour être une vidéo et avait en arrière-plan une chanson intitulée 0nly Fans (Remix) de Young Martino, Lunay & Myke Towers Feat Jhay Cortez, Arcángel, Darell, Ñengo Flor, Brray & Joyce Santana.

Il y apparaît complètement sans rien sur le dessus, laissant l’un de ses charmes exposé, afin de ne pas montrer quelque chose de plus indu, Lizbeth Rodriguez Il couvre une partie de l’une de ses mains, tout en souriant et en tirant la langue.

Vous vous demandez sûrement la raison de notre hypothèse selon laquelle l’ancienne Badabun veut lancer un compte de fans uniquement, et c’est que dans l’image elle a écrit « Économisez de l’argent pour l’abonnement », dans ce type de comptes pour pouvoir accéder au contenu, vous devez payer un abonnement à ces comptes.

Lizbeth Rodríguez essaie toujours d’impacter les internautes avec son contenu | Instagram lizbethrodriguezoficial

Une autre possibilité qui existe est qu’à youtuber coquette Il aime beaucoup provoquer la polémique parmi les internautes, et le commentaire qu’il a fait n’a fait que mettre davantage l’accent sur la chanson qui jouait en arrière-plan.

Il y a ceux qui adorent Lizbeth parce qu’elle fait ce qu’elle veut, en fait il y a peu de célébrités qui l’appliquent et font ce qu’elles veulent sans penser à l’opinion des autres comme Celia Lora qui se trouve être une bonne amie du youtuber.

Cependant, cela lui a également valu de nombreuses critiques dont elle ne tient évidemment pas compte, il semble qu’avec de tels commentaires négatifs sa popularité ne fait qu’augmenter, car plus de public la connaît et beaucoup deviennent ses fans.

La renommée de Lizbeth Rodríguez en tant que youtubeuse

La popularité de Lizbeth Rodriguez a commencé grâce au programme Exponiendo Infieles, elle est rapidement devenue connue sous le nom de La Chica Badabun, un nom qui allait bientôt passer dans le passé et deviendrait indépendant, après avoir renoncé à ses services.

Aujourd’hui, en tant que femme indépendante, elle a réussi à devenir entrepreneure, aujourd’hui sa carrière de YouTubeuse est encore latente, même si elle n’est pas aussi célèbre qu’il y a quelques années.

Ce qui est certain, c’est que plus son nom est controversé, plus il restera dans la tendance, il a récemment lancé une nouvelle chaîne YouTube « Lizbun », où il donne de l’argent au public en répondant à quelques questions.