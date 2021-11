Lizbeth Rodríguez pourrait sombrer dans la dépression à cause d’un ex-petit ami

Lizbeth Rodríguez pourrait être déprimée à propos de son ex-petit ami | Instagram

La célèbre et controversée youtubeuse mexicaine Lizbeth Rodríguez a partagé une vidéo récemment dans laquelle il semblait être en dépression, précisément à cause d’un de ses ex-petits amis, cela pourrait être Tavo Betancourt ou Esteban Villagomez.

est vidéo Il l’a partagé récemment via son compte Tiktok où il semble qu’au début il était le meilleur et plus tard il est considéré comme triste.

Sûrement, ce qu’elle espérait être quelque chose de merveilleux est devenu déprimant après les jours qui ont suivi sa fin, comme cela se produit généralement dans certaines relations amoureuses.

Lizbeth Rodriguez Il n’a pas donné de détails sur sa séparation avec Esteban Villagomez, un couple avec qui il a fini il y a quelques semaines apparemment, puisque c’est ce qu’il a laissé entendre depuis, notamment parce qu’il n’a pas partagé de nouveau contenu où il apparaît.

Pour cette raison, on pense que sa vidéo est indirectement dirigée vers lui, même s’il ne serait pas surprenant de savoir qu’en réalité il ne faisait qu’une blague à ses fans, leur faisant croire qu’ils avaient fini, puisqu’il n’a pas supprimé les photographies de son Instagram où elles apparaissent ensemble.

C’est parce que lorsqu’il a commencé à avoir une relation avec lui, personne ne le savait au moins de ses fans, jusqu’à plus tard, quand il a commencé à partager du contenu sur Tik tok où il est apparu à côté de lui.

Il y a un jour, la youtubeuse controversée a partagé la publication, cependant, pendant quelques semaines, elle publiait du contenu où elle avait l’air très heureuse et détendue à propos de leur séparation.

À ce jour Lizbeth Rodriguez Il n’a pas publié la raison pour laquelle il s’est séparé d’Esteban, mais il semble qu’il y ait eu une discussion qui s’est même terminée avec l’intervention des autorités, car dans l’une de ses histoires, il a publié des vidéos où il n’allait pas du tout.

En évoquant le fait qu’une de ses portes a été forcée, sûrement dans le feu de la discussion on pense que son ex a fini par endommager la propriété du célèbre influenceur.

Bien qu’il n’ait pas donné d’autres explications, Rodríguez a laissé entendre qu’il s’agissait de son ex-petit ami, en particulier pour les vidéos suivantes où il lui a fait allusion, à quel point il allait mieux maintenant qu’il était célibataire.