Lizbeth Rodríguez présente des intérieurs au milieu du programme Hoy

¡Pasada de coqueta !, la belle youtubeuse Lizbeth Rodríguez est apparue au cours de la semaine en tant qu’invitée du Programme d’aujourd’hui et elle a été très bien reçue par les chefs Andrea Legarreta et Galilea Montijo, avec qui elle a même dansé.

L’irrévérencieux Lizbeth Rodriguez Elle s’est montrée lors de sa participation en choisissant une tenue vraiment révélatrice avec laquelle elle a mis en valeur ses intérieurs au maximum. L’ancienne fille de Badabum a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle elle danse dans les coulisses de Hoy avec les épouses de Fernando Reyna et Érik Rubín.

Dans le court enregistrement que l’actrice a également partagé sur son compte Instagram officiel, vous pouvez voir Lizbeth Rodríguez et les belles hôtes de la star du matin Televisa danser et plaisanter et quelque chose de curieux, il semble qu’ils aient accepté, car ils étaient tous vêtus de noir. .

Avec le vert, le blanc et le rouge toujours en arrière-plan dans la scénographie, Lizbeth se tortillait dans sa robe avec d’énormes ouvertures sur les côtés qui montraient ses intérieurs et plus encore devant les caméras, sa tenue était complétée par une large ceinture, une chaîne, des chaussons et ses cheveux ondulés et flottants.

Qui avait aussi l’air assez jeune était la belle Galilea Montijo, qui est apparue au programme Hoy avec une robe assez courte avec des boutons noirs avec un motif assez moderne et des bottes colorées, sa tenue permettait à ses jambes de montrer au maximum.

Lizbeth Rodríguez possède des intérieurs au milieu du programme Hoy.

Beaucoup plus réservée que Gali et Lizbeth Rodríguez, Andrea Legarreta portait, que l’on peut voir avec un palazzo de la même couleur que les autres belles artistes, sans aucun décolleté, mais un olán dragueur et ses cheveux ondulés.

La vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux de l’hôte d’Infieles il y a 11 heures et a dépassé 17 000 réactions sur le célèbre réseau social, dans la description de la publication, Lizbeth a clairement indiqué à quel point elle s’était bien amusée dans le programme Today

Avec des femmes belles et hilarantes

Dans la zone de commentaire, vous pouvez voir des phrases négatives telles que “qu’ils commencent à faire quelque chose de productif” ou qu’ils n’aimaient pas la robe de Rodríguez ; Cependant, il y avait plus de cœurs et de visages amoureux qui ont été vus.

Il faut savoir que ce n’est pas la première fois que Lizbeth Rodriguez assiste Hoy en tant qu’invité, ce qui pourrait déclencher des rumeurs selon lesquelles le youtuber pourrait chercher une carrière sur le petit écran; Cette belle femme est une actrice, un fait important à souligner.

La dernière fois que Rodríguez était dans la matinée, il faisait partie d’une tournée du youtuber à la télévision, car il est également apparu dans d’autres programmes et même dans la compétition, TV Azteca, une apparition assez controversée.

Liz était dans l’émission Mimi avec toi, qui n’est plus dans l’émission, alors qu’elle était à l’antenne depuis peu de temps. Tout allait très bien jusqu’à ce que, quelques jours plus tard, il soit révélé que le chauffeur, un ancien membre de Flans, avait été testé positif au Covid-19.

C’est Lizbeth Rodríguez elle-même qui a ironisé la situation sur ses réseaux sociaux, car après avoir présumé avoir été sur le forum de TV Azteca, elle devait désormais s’inquiéter de savoir si elle avait été infectée par l’animateur.

Ceux qui ont également soulevé des inquiétudes parmi ses partisans étaient Enrique Guzmán et sa fille Alejandra, qui étaient également dans l’émission au cours des jours précédant la connaissance du positif Covid-19 de Mimí.

Heureusement, ni Rodríguez ni Enrique Guzmán n’ont contracté le virus, mais celle qui a passé un très mauvais moment était Alejandra Guzmán, qui en apprenant la nouvelle s’est immédiatement isolée très effrayée et a appris plus tard son diagnostic.

Désormais, les quatre célébrités impliquées sont indemnes de Covid-19 et de leurs projets et scandales respectifs. Pendant ce temps, la belle Lizbeth Rodríguez continue de haut en bas pour toujours donner à ses fans et moins fans de quoi parler.