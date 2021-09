Lizbeth Rodríguez, prétend « vivre la vie de fou »

L’un des chefs d’orchestre et influenceurs les plus controversés et particulièrement coquette du monde du spectacle, est sans aucun doute l’actrice Lizbeth Rodríguez, qui prétend vivre la vie folle, selon le Photos plus récent qu’elle a partagé.

il y a 16 heures Lizbeth Rodriguez Elle a partagé deux photographies où elle pose très audacieusement depuis un yacht, la chose intéressante est qu’elle est montée sur la rambarde, sur le rivage du yacht.

Cette youtubeuse coquette et voluptueuse vole la vedette à chacun des posts qu’elle partage sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Twitter.

S’il n’avait pas fait attention, il serait facilement tombé à la mer, cependant il a bien tenu le coup et a donné de très bonnes photos, réussissant à déchaîner quelques soupirs parmi ses followers.

Lizbeth portait un Maillot de bain deux pièces, le haut était jaune, il avait des bretelles étroites qui soutenaient à peine son énormes charmes.

Lizbeth Rodríguez, prétend « vivre une vie folle » | Instagram

En dessous elle portait une pièce noire, sur la première photo on la voit assise entre les trois barreaux, celui du milieu où elle se reposait.

Décrivant son beau sourire et saluant ses abonnés, l’influenceuse coquette des médias sociaux a tendance à montrer sa beauté dans chacun des messages qu’elle a tendance à partager, sur son compte Instagram officiel.

En bas de l’image on peut voir d’autres yachts et la mer qui semble un peu calme, comme pour la deuxième image, on voit Lizbeth poser de manière très audacieuse, mais maintenant elle pose de dos.

Elle continue de s’appuyer sur la balustrade, mais maintenant ses genoux posent dans la troisième pièce, avec les deux jambes posant dans cette partie du yacht, vous pouvez voir que la partie inférieure de son maillot de bain se perd parmi ses charmes.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Dans la publication, vous pouvez voir 182 823 cœurs rouges en plus de 698 commentaires, dans plusieurs d’entre eux, nous avons trouvé des emojis amoureux, des cœurs et des flammes, mais il y avait aussi des fans qui ont décidé de leur écrire quelques mots.

Femme formidable, vous êtes Liz “,” Pourquoi n’avez-vous pas téléchargé ces photos avant ? ” Certains fans ont commenté.

À ce jour, Lizbeth Rodríguez compte 11,3 millions de followers sur son compte Instagram officiel, ce chiffre est en constante augmentation, à mesure que sa popularité augmente, ses fans aussi.