Lizbeth Rodríguez profite de la plage en maillot de bain

Le célèbre chauffeur et aussi controverse la youtubeuse et influenceuse Lizbeth Rodríguez a récemment partagé une partie d’une séance photo, qui pourrait être l’une des plus coquettes et révélatrices qu’elle ait partagées à ce jour, portant une belle et audacieuse Maillot de bain à la plage.

Ses charmes ressortent sous le haut de son maillot de bain, c’est pourquoi ces images sont encore plus frappantes et captivantes aux yeux de ses fans qui fondent pour cette célébrité séduisante sur Instagram et YouTube.

Lizbeth Rodriguez Elle parvient toujours à diviser les opinions des internautes, sûrement à plus d’une occasion vous aurez rencontré des commentaires positifs ainsi que d’autres négatifs, elle-même a déclaré qu’elle aime créer la polémique parmi les internautes.

Malgré les conflits dans lesquels elle a été impliquée, elle n’a aucune complication pour aller de l’avant et en peu de temps, elle a l’air fraîche et captivante comme toujours et souriante.

Toutes ses ondes positives se reflètent dans son Photos et des vidéos, en particulier dans le contenu où elle peut montrer sa beauté et sa silhouette exquise, comme cette séance photo sur la plage.

Deux petites pièces sont celles qu’il porte dans ses trois photos, le design et le motif de son maillot de bain, c’est assez frappant car le motif n’a pas un motif constant, quand vous le voyez immédiatement cela vous rappelle les vêtements que les hippies utilisé, des couleurs vives et des formes abstraites comme la tenue de plage de Lizbeth.

Je partagerai avec tous ceux qui m’appellent dancing Bad “, a écrit Lizbeth Rodríguez.

Elle faisait référence à son rôti, lancé il y a quelques jours à peine sur sa chaîne YouTube et avec lequel elle a de nouveau provoqué une sacrée polémique en raison des prétendues allusions qu’elle a lancées envers Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja en plus de l’équipe Fénix.

L’ancien animateur de l’émission Dénoncer les infidèles de l’entreprise Badabun Il est situé sur la plage, mais du côté où il pose il y a quelques gros rochers qui lui donnent un décor plus saisissant, notamment à cause des textures et du sable un peu mouillé par les vagues de la mer.

Il y a 10 heures qu’il partageait cette photo sur son Instagram officiel, Rodríguez est sur le point d’atteindre les 200 000 likes grâce à ce contenu qui plaît immédiatement à ses admirateurs et à certains internautes.