Lizbeth Rodríguez punie pour ce qu’elle a “fait” à Tijuana | Instagram

Le chef d’orchestre coquette, actrice et la célébrité des médias sociaux Lizbeth Rodríguez a décidé de partager une photo divertissante où elle aurait été punie par son petit ami, à la suite de “certaines choses” qu’elle avait faites à Tijuana.

Dans l’image, le modèle est vu allongé sur ses genoux Esteban Villagomez qui est son petit ami actuel et qu’elle mentionne comme son “mari”, même s’ils ne sont pas encore mariés ou du moins cela n’a pas été vérifié.

Sur la photo qu’elle a partagée il y a un jour, on peut voir Lizbeth vêtue d’une longue robe noire avec de belles baskets rouges, elles sont pointues et semblent être en cuir verni.

Esteban pour sa part et pour correspondre à sa petite amie qui porte un costume noir avec des bretelles marron, il esquisse un sourire un peu malicieux, car il touche aux charmes de Lizbeth.

Le Marri après avoir vu tout ce que j’ai fait à Tijuana », a déclaré Lizbeth.

La publication compte déjà plus de cent mille likes, même si dans celle-ci, la jeune conductrice ne montre pas beaucoup de peau, c’est vraiment amusant et comique, surtout à cause de son expression, ses fans ont trouvé ça assez amusant, il ne fait aucun doute que les deux Ils s’adorent et le montrent de toutes les manières possibles.

J’ai regardé des infidèles tout l’après-midi et ça me vient en premier !”, a commenté un fan.

La relation a apparemment commencé peu de temps avant le début de la pandémie, car nous avons commencé à le voir en continu dans ses vidéos Tiktok.

Une fois que ses partisans se sont habitués à le voir souvent, il a commencé à commenter qu’il était son petit ami et qu’ils traversaient la quarantaine ensemble.

D’après ce qui a été vu dans ses vidéos, photos et aussi en direct, Lizbeth Rodriguez Elle passe le meilleur moment avec son partenaire, surtout et ce qui serait la meilleure chose à propos de leur relation pour elle, c’est qu’Esteban s’entend assez bien avec son fils Eros.

Bien sûr, à certaines occasions, ils auront eu leurs problèmes comme n’importe quel autre couple, mais ce n’est rien d’extraordinaire et ils pourraient sûrement les surmonter immédiatement.

À plusieurs reprises, à travers des vidéos, nous avons vu des questions auxquelles ils répondent sur leur relation et sur la façon dont ils s’entendent, ce que nous pouvons également voir dans leur contenu sur les réseaux sociaux, à la fois dans celui de Lizbeth et celui d’Esteban.