Lizbeth Rodríguez se fait un nouveau tatouage époustouflant !

Des migrants demandeurs d’asile aux États-Unis se baignent et lavent leurs vêtements dans le fleuve Rio Grande près du pont international entre le Mexique et les États-Unis en attendant d’être traités, à Del Rio, Texas, le 17 septembre 2021. (Go Nakamura/.) De nouvelles séquences vidéo de Del Rio, au Texas, montrent des centaines de migrants […] More