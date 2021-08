Lizbeth Rodríguez se prépare, peut-être ouvrira-t-elle son propre OnlyFans ! | Instagram

Une fois de plus, Lizbeth Rodríguez a surpris ses fans avec une publication dans laquelle elle est apparue avec ses charmes exposés, car elle a partagé plusieurs photos où elle a exposé sa beauté, elle se préparait sûrement à ouvrir son propre compte de Seuls les fans.

Sûrement le actrice et l’hôte veut s’aventurer dans ce monde de contenu exclusif, comme l’ont fait d’autres célébrités, telles que Yanet García et Noelia.

Étonnamment, depuis que OnlyFans a commencé à être connu, de nombreuses personnalités du spectacle, des mannequins, des influenceurs et même des chanteurs se sont consacrés au partage de contenu sur ladite page, qui a un coût mensuel.

L’une des personnalités les plus récentes qui ont rejoint ce compte ont été Celia Lora et Yanet García, si vous êtes fan des deux, vous remarquerez qu’il y a quelques mois, ils ont partagé du contenu assez séduisant sur leurs réseaux sociaux tels que Instagram et Twitter, mais une fois qu’ils ont ouvert leurs OnlyFans, ce contenu a commencé à décliner considérablement.

Ce ne serait pas une surprise que Lizbeth Rodriguez a décidé de s’aventurer dans ce monde, d’autant plus qu’aujourd’hui il a une figure enviable, grâce à certains aménagements esthétiques auxquels il a été soumis et dont il n’a pas peur de parler au public et de montrer ses progrès et améliorations, dont ses fans sont ils apprécient.

Il y avait quatre photos que la youtubeuse coquette a partagées, où elle porte deux sous-vêtements, bien qu’il puisse aussi s’agir d’un maillot de bain deux pièces en raison de la conception de la partie supérieure qui est croisée, quant à la partie inférieure, elle se perd un peu entre ses charmes.

On dirait que cette beauté modèle qui aime se faire prendre Photos Elle était dans une sorte d’Hacienda, en raison du type de lieu et d’architecture dans lequel elle posait, elle portait sa tenue, ressemblant à une déesse.

Dans chacune des photos on retrouve des poses différentes, sûrement chacun de ses followers qui ont eu l’occasion de la voir pendant 19 heures qu’elle a partagé cette publication sur son compte Instagram.

En ce moment Liz a déjà 453 525 coeurs rouges en plus de 3 315 commentaires, plusieurs d’entre eux lui ont écrit avec beaucoup d’amour, plusieurs de ses fans affirment que sans hésiter ils finiraient par payer pour voir son contenu sur OnlyFans.