Lizbeth Rodríguez séduit depuis le balcon avec un bikini jaune

Lizbeth Rodríguez porte des charms dans un maillot de bain jaune | Instagram

Avec son beau sourire, la célèbre youtubeuse et actrice d’origine mexicaine Lizbeth Rodríguez, a récemment partagé une photo où elle nous a montré sa beauté complète avec un flirt maillot de bain jaune.

Pour cette beauté, que vous avez sûrement connue grâce à sa participation en tant qu’animatrice de l’émission « Exposing infidels », c’est bien simple montrez vos charmes grâce à leurs tenues.

C’est à cause de ça Lizbeth Rodriguez Elle est aussi connue grâce à sa silhouette, qui est probablement tombée amoureuse de plus d’un internaute grâce à son contenu sur les réseaux sociaux.

La photo en particulier a été partagée sur son compte Instagram officiel, où nous la voyons constamment montrer ses charmes encore et encore avec divers maillots de bain et vêtements moulants avec lesquels elle tonifie ses courbes.

Cela peut vous intéresser : Daniella Chávez partage sa silhouette complète digne de la couverture

Cette publication a été partagée il y a 19 heures, ceci dans le but qu’elle suive ses fans à travers une dynamique divertissante pour ses fans, comme elle l’a fait à d’autres occasions.

Lizbeth Rodríguez a toujours été une femme extrêmement coquette | Instagram

D’après sa description, elle leur demande d’écrire le mot « jaune », mais lettre par lettre et sans être interrompue pour qu’elle les suive, faisant référence à son maillot de bain.

Lizbeth Rodriguez Il est dans une pièce avec balcon, elle pose devant lui les bras tendus et légèrement fléchis vers le haut, on dirait que cette beauté est sur le point de sortir s’amuser un peu dans la piscine.

Le jaune est spectaculaire ami toi », a commenté un adepte.

Pour la rendre encore plus accrocheuse, elle était accompagnée d’un peignoir de plage découvert sur le devant, celui-ci est bleu et contraste immédiatement avec son maillot de bain, soulignant ses charmes et ses courbes.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Les fans de Lizbeth Rodríguez réagissent à sa photo

Plusieurs internautes qui adorent la belle animatrice, youtubeuse et comédienne ont réagi à sa dernière publication, à ce jour elle compte déjà 7 641 commentaires au total, en plus de 143 770 coeurs rouges.

Parmi les commentaires amusants que l’on trouve dans la publication de Lizbeth Rodríguez, nous en trouvons certains trop ingénieux, en plus des typiques où ils flattent sa beauté.

Quand tu seras condamnée à une amende pour excès de beauté, je paierai ta caution », a commenté un fan.

La femme d’affaires coquette compte plus de 11,2 millions de followers, la plupart sont des fans qui l’adorent et dans chacune de ses publications, ils le lui font savoir, ils lui envoient toujours beaucoup d’amour et de bénédictions.