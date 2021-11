Lizbeth Rodríguez séduit ses fans en dansant en pyjama

Lizbeth Rodríguez danse pour ses fans en pyjama mignon | Instagram

Avec un haut marron révélateur et un pantalon ample, la youtubeuse coquette a captivé plusieurs de ses followers grâce à une vidéo qu’elle a postée sur TIC Tac, chez lui sa silhouette peut être appréciée en dansant quelques chansons.

Comme vous le savez bien dans Tiktok, vous avez la possibilité de copier des audios et de les enregistrer, c’est précisément ce qu’a fait Lizbeth Rodríguez.

est vidéo en dépit d’être « simple », il est extrêmement coquette, bien qu’en fait beaucoup de choses qu’il fait Lizbeth Rodriguez Ils ont tendance à devenir coquette, c’est leur personnalité et leur caractère, pour cette raison ils sont adorés par beaucoup car ils ne cachent pas leur vrai moi et se montrent tels qu’ils sont.

La mère coquette d’Eros écoutait l’audio qui indiquait qu’il n’y avait que vingt chansons solo de musique latine en espagnol qui avaient réussi à dépasser le milliard de vues sur la plate-forme YouTube.

Lizbeth Rodríguez danse pour ses fans en pyjama mignon | Instagram lizbethrodriguezoficial

Parmi la liste, nous trouvons

Oh we go de J Balvin Proposition indécente de Romeo Santos Dura de Daddy Yankee Happy the four de Maluma Shaky shaky de Daddy Yankee Je refuse de Danny Ocean Une dame comme toi de Manuel Turizo Comme ton nom vient de Nicky Jam Elle a été préparée par Ozuna Mami I was I feel yours de Nicky Jam Picky de Joey Montana Give you a kiss de Prince Royce Le perdant de Maluma Limbo de Daddy Yankee Goodbye love de Christian Nodal Mischief de Nicky Jam Living my life de Marc Anthony No contract de Maluma Borro cassette de Maluma Tu es à moi de Romeo Saints

Chaque chanson apparaissant sur cette liste Lizbeth Rodriguez Je les danse, bien qu’en réalité ce fut pendant quelques secondes, car ils passèrent rapidement au suivant, de la même manière qu’elle réussit à chouchouter ses fans en la voyant bouger ses hanches.

Il y a 17 heures Lizbeth a partagé la vidéo sur son compte Tiktok, auparavant certains influenceurs partageaient leurs vidéos Tiktok sur leurs comptes Instagram, il est possible que l’ex-animatrice d’Exposing Infidels l’ait fait aussi, mais elle ne le fait plus.

En plus d’apparaître dans une sorte de cabane cosy, la youtubeuse controversée était également accompagnée de son « puchino », c’est ainsi qu’elle raconte affectueusement à son fils Eros, qui l’accompagne continuellement dans chacune de ses activités, ensemble ils forment une très bonne équipe .

Depuis 2019, elle a révélé qu’elle avait un fils et depuis, elle n’a pas perdu l’occasion de le montrer sur ses réseaux sociaux, comme le ferait une fière maman.