Lizbeth Rodríguez s’emmêle dans la serviette et danse toute mouillée | Instagram

Il semble que la coquette actrice Lizbeth Rodríguez vise à mettre en ligne des vidéos plus séduisantes et révélatrices à chaque fois, maintenant elle l’a fait en sortant de la salle de bain encore humide, empêtrée dans une serviette sans plus !

Cette vidéo a été publiée sur son compte Tiktok où il danse d’habitude presque toujours et cette fois ce ne serait pas l’exception, seulement qu’en plus de le faire de la manière la plus suggestive possible, il le ferait aussi accompagné.

C’était précisément son fils Éros qui l’accompagnait en disant vidéo, bien que peut-être beaucoup penseraient qu’il s’agissait d’une intrusion car il n’était pas préparé à l’apparition du petit dont la mère, qui est une célébrité, l’adore de toute son âme.

A lire aussi : Ninel Condé purgerait une peine de 40 ans, bombasse enfermée !

Lizbeth Rodriguez Il avait son téléphone portable prêt à commencer à enregistrer pendant qu’il ravissait l’élève de ses fans un peu alors qu’il apparaissait dans une serviette d’un an, quand d’un coin son fils apparaît en courant directement vers l’endroit où se trouvait la caméra.

Compte tenu de cela, l’ancien animateur de l’émission Dénoncer les infidèles Il n’a eu d’autre choix que de rire un peu de l’action innocente de son fils, qui d’ailleurs adore apparaître devant les caméras car à plus d’une occasion nous l’avons vu partager avec sa mère, comme tout petit enfant aime attirer l’attention.

Cela peut vous intéresser: Kids’ Choice Awards Mexico 2021: Quand, comment et à quelle heure les voir

Ne reniez pas la croix de votre paroisse mes enfants », a écrit Lizbeth.

N’ayant pas d’autre choix que de commencer à danser accompagnée et d’endurer le rire un instant, cela pourrait sans aucun doute devenir l’une des vidéos préférées de la femme d’affaires et de l’influenceuse, précisément à cause de sa spontanéité et de son divertissement.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Dans sa vidéo, elle déclare que tout comme son fils aime “la pachanga” comme elle l’a mentionné dans sa publication, apparemment Eros a définitivement hérité du personnage de Lizbeth, joyeuse pleine d’énergie et toujours en train de profiter de la vie, bien qu’il convienne de souligner que tous les enfants ont tendance à avoir ces caractéristiques, surtout quand ils sont bien soignés et pleins d’amour.

A lire aussi : Kimberly Loaiza, ils prétendent être contre leur gentillesse !

Il y a un jour, elle a partagé ce Tiktok et elle a déjà plus de 73 000 cœurs en termes de commentaires, elle en a 594, dont beaucoup envoient des bénédictions pour elle et son petit fils.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

Ici, nous pouvons voir une femme qui ne se soucie pas des critiques », a commenté un fan.

Ses millions de followers sont toujours ravis des publications qu’il partage sur ses comptes de réseaux sociaux, notamment sur Tiktoks, qui sont les plus divertissants.