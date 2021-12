Lizbeth Rodríguez s’habille en bandes et montre ses charmes

Lizbeth Rodríguez exhibe ses charmes entre deux bandes dans son haut | Instagram

Pour les admirateurs de Lizbeth Rodríguez, la voir profiter d’une fête tout en se délectant de sa façon particulière de danser n’est pas une surprise, alors maintenant qu’elle est apparue avec un haut à bretelles On pourrait dire que c’était un peu relaxant.

Grâce à la popularité dans les réseaux sociaux de l’ancienne fille Badabun Lizbeth Rodriguez, publie continuellement ce type de vidéos, même si en fait, plus elles sont controversées, mieux c’est pour le divertissement du public.

Celui-ci en particulier est similaire à d’autres qu’il a publiés dans le passé, il s’agit de Lizbeth profitant d’une fête bruyante, accompagnée d’autres amis et ayant l’air coquette avec sa tenue.

Qui consistait en un haut à deux lanières que traversaient leurs charmes supérieurs et qui d’ailleurs les laissaient un peu exposés.

Lizbeth Rodríguez exhibe ses charmes entre deux bandes dans son haut | Instagram lizbethrodriguezoficial

Malheureusement la partie inférieure était impossible à voir, car elle n’apparaît pas dans le vidéo de danse, étant donné que l’animatrice d’Exposing Infidels s’est uniquement concentrée sur l’enregistrement de quelques visages de ses amis, qui l’ont accompagnée pour se détendre un peu.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

D’après ce que l’on peut voir dans sa vidéo, ceux qui accompagnent la femme d’affaires également font partie de son équipe, comme son équipe de production, à plusieurs reprises nous avons eu l’occasion de les voir dans le contenu de Rodríguez.

Le saut vers la gloire de Lizbeth Rodríguez

La belle diplômée en théâtre, une carrière avec laquelle elle a rencontré Badabun, certains membres qui lui ont donné l’opportunité de participer à la compagnie et sont devenus plus tard un hôte.

Lizbeth Rodríguez a commencé sa carrière dans le monde des réseaux sociaux et YouTube en 2018, le programme qu’elle animait est rapidement devenu populaire et donc elle aussi.

Un an après son ascension rapide dans les rangs de Badabun, il a dévoilé la nouvelle de son fils Eres, bien que ce soit plus pour les réseaux sociaux que ses collègues et amis les plus proches connaissaient déjà son existence.

Malgré le fait qu’en 2020, l’entreprise a renoncé à ses services, comme toutes les femmes entrepreneurs, elle a réussi à créer une entreprise et a continué à enregistrer du contenu original sur Instagram et YouTube, devenant ainsi une célébrité.

Amour et haine des internautes par Lizbeth Rodríguez

Malgré le fait qu’il compte des millions de followers sur ses réseaux sociaux, plusieurs d’entre eux suivent ses comptes pour faire des commentaires négatifs sur ses publications, Lizbeth Rodriguez est constamment critiqué par les ennemis.

Malgré cela, elle continue d’être plus aimée que détestée, en raison de l’affection de ses fans envers cette personnalité dragueur d’Internet, on la voit tout de suite dans les cases de commentaires de ses publications.