Lizbeth Rodríguez sur le point d’avoir un accident dans la salle de bain ! | Instagram

L’influenceuse coquette, l’hôte et actrice Lizbeth Rodríguez a partagé une vidéo, avec laquelle plus d’un de ses followers a sûrement fait rire et c’est que la célébrité coquette était sur le point de se retrouver sur le sol de la salle de bain.

Tout cela en portant une petite robe dorée, avec laquelle elle montrait beaucoup de peau, en plus de baskets montantes, tout en enregistrant une vidéo pour TIC Tac.

Quelque chose que les adeptes de cette belle conductrice et femme d’affaires ont toujours aimé, c’est que tout n’est pas toujours d’être le plus coquette.

A diverses occasions Lizbeth Rodriguez Elle a été assez comique, faisant sourire ses fans, qui l’adorent et sont conscients de ce qu’elle partage.

Comme tout n’est pas beauté et perfection, à cette occasion Lizbeth a décidé de rendre publique une vidéo dans laquelle ils ont d’abord eu peur car elle était sur le point de tomber.

Ceci parce que Rodríguez enregistrait une vidéo pour Tiktok, au début il était très proche du miroir et apparemment il avait sa jambe sur quelque chose qui ne se voit pas, mais immédiatement il baisse la jambe et commence à faire des mouvements délicats et coquette. .

Cependant, à un moment donné, il essaie de tourner un peu ses jambes et elles font un mauvais mouvement, car il a probablement mal marché, ce qui a fait peur à Lizbeth et elle est immédiatement revenue à la même posture coquette comme si de rien n’était.

En parfaite diplômée en théâtre qu’elle est, l’animatrice d’Exposing infidèles a tout de suite réussi à s’en remettre, même si ce faux pas était évident, elle a sûrement trouvé ça drôle et a donc décidé de le partager.

Ceci pour que ses followers aient un contenu un peu différent de ce à quoi ils sont déjà habitués et cela les fascine clairement à voir, avec le passage du temps Lizbeth est devenue une assez belle femme, grâce aux traitements esthétiques qu’elle a subis.

Visiblement, plusieurs internautes qui ne l’aiment pas, n’ont pas tardé à le lui faire savoir, à travers quelques commentaires négatifs dont plusieurs d’entre eux ont choisi de répondre de manière plus sarcastique.

Lizbeth Rodríguez est une femme qui sait se défendre et surtout, elle reste rarement silencieuse, donc tous ceux qui la connaissent ne se font pas une bonne impression d’elle, seulement ceux qui la connaissent un peu plus.