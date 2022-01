Lizbeth Rodríguez tire son énergie de ses charmes mignons

Lizbeth Rodríguez en vidéo sort de son charme | Instagram

Le célèbre youtuber et aussi animateur de renom Lizbeth Rodriguez a partagé l’une de ses vidéos les plus coquettes sur son compte TikTok, montrant comme d’habitude son charmes énormes, mais cette fois, il a attiré l’attention en sortant sa boisson préférée qui s’y trouvait.

À plus d’une occasion, Lizbeth Rodríguez a montré sa beauté à la fois en photos et dans différentes vidéos, c’est sur TikTok qu’elle publie un contenu encore un peu plus coquette et même révélateur, comme cela s’est produit avec dit vidéo.

« Je suis la pire créatrice du monde », a-t-elle commenté dans la description de sa vidéo, qui est d’ailleurs la plus récente sur son compte.

Cette fois, elle incarnait son personnage appelé « La Natashas », qui se caractérise par ne pas se soucier de ce que les autres disent malgré un goût curieux pour ses tenues, qui d’ailleurs sont presque toujours un peu exagérées.

Lizbeth Rodríguez montre constamment ses charmes dans son contenu sur les réseaux sociaux | Instagram lizbethrodriguezoficial

Lizbeth a dû faire une promotion et une publicité pour la boisson énergisante bang, dont elle a fait à plusieurs reprises des vidéos pour la promouvoir, seulement maintenant il semble qu’elle se soit trompée.

Pendant qu’elle danse un peu et bouge sa silhouette au rythme de la musique tout en portant un haut à manches tombantes et qui permet de voir ses énormes charms en rouge, ainsi qu’une jupe à imprimé animalier, une petite bouteille est retirée de la bouteille parmi ses charmes.

L’erreur que vous mentionnez Lizbeth Rodriguez Ce qu’il a commis, c’est précisément ce mouvement, car apparemment la marque ne l’aimait pas, comme il l’a écrit dans la vidéo elle-même.

L’endroit où il a enregistré les images semble être une sorte de buanderie, bien que cela ne ressemble pas exactement à une pièce, mais plutôt à un patio, qu’il a précisément décoré de quelques lumières et bandes colorées, un environnement digne de La Natasha .

Il y a 20 heures, le youtubeur et exchica badabun, animatrice du programme Exponiendo Infieles, ont partagé ce contenu, avec déjà une centaine de commentaires.

Précieuse je t’adore ma folle préférée je t’admire beaucoup « , » Belle et folle « , » Je t’aime très fort Liz « , ont commenté certains fans.

Plusieurs de ses abonnés sont ravis de voir ses publications, dans celui-ci, certains lui ont demandé de leur envoyer un salut, ce qu’il a fait à l’occasion, c’est de répondre à certains commentaires de ses fans, qui sont immédiatement ravis de savoir qu’il paie plus d’attention à eux. .