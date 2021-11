Lizbeth Rodríguez vole la caméra avec sa nouvelle session séduisante

Lizbeth Rodríguez s’exhibe de Morelia avec une nouvelle session | Instagram

Avec un nouveau vidéo la youtubeuse séduisante et controversée Lizbeth Rodríguez a consenti à ses fans avec une nouvelle vidéo, où elle apparaît posant pour la caméra dans un Séance photo à Morelia, Michoacán.

Sûrement en entendant le nom de Lizbeth Rodriguez vous l’associez immédiatement à la dénonciation des infidèles, ce métier qu’elle a développé lorsqu’elle faisait encore partie de la société Badabun, elle est aujourd’hui experte en vérification de téléphones portables.

Quiconque la connaît ou a entendu parler d’elle saura immédiatement qu’elle est prête à vous payer une certaine somme d’argent en échange de l’autorisation de vérifier votre téléphone portable.

En raison de quelque chose que l’actrice séduisante et diplômée en théâtre a commenté dans sa vidéo, lorsqu’elle visite une nouvelle ville, son équipe de production a tendance à rechercher des emplacements pour pouvoir vérifier les téléphones portables, alors ils y passent sûrement du temps.

Alors qu’une partie de son équipe fait ce travail acharné, Lizbeth prend le temps de faire quelques séances photos, contenus qu’elle partage ensuite sur son compte Instagram, chacune des photos est toujours impressionnante.

A cette occasion, il a utilisé cinq tenues différentes, chacune avec un style différent, et qui une fois enfilées Lizbeth Rodriguez, a réussi à les mettre en valeur de la meilleure façon, non seulement pour leur belle silhouette mais aussi pour leur personnalité.

Il y a deux jours, elle nous a donné ces belles images, non seulement d’elle en tant que protagoniste mais aussi de certains paysages urbains de cette belle ville de Michoacán, au Mexique.

« C’était ma séance photo à Morelia », a-t-il commenté dans sa publication, la vidéo a une durée de 3:47 minutes au total et bien qu’il puisse sembler très peu de temps pour admirer cette beauté, c’est juste ce qu’il faut pour divertir un un bon moment.

Chula mi amor épouse-moi « , » Ma religion Lizbeth Rodríguez « , » J’ai adoré tes photographies, tu es très jolie « , ont écrit ses fans.

Lizbeth a l’habitude de partager dans ce type de vidéos une partie du processus de production, son maquillage, sa coiffure et une partie de ses séances ainsi que ses erreurs sur le plateau, ce qui la rend encore plus belle et naturelle en ce moment.

Pour beaucoup, le changement de maquillage et de coiffure avant et après est impressionnant, pour d’autres de ses fans, elle est toujours belle, surtout parce qu’elle l’est en tant que personne, c’est pourquoi elle est si aimée par ses followers.