Lizeth Selene est Andi dans Rebel de Netflix : Interview

JL : Lorsque vous avez lu le script pour la première fois, vous êtes-vous senti identifié à Andi ?

S : Oui, je me souviens que j’étais en train de lire des scènes là-bas, et j’ai commencé à pleurer parce que j’ai dit « Wow, ça ne peut pas être possible qu’Andi me ressemble autant ». Juste en train de lire le script, déjà en train d’agir imaginer.

JL : Y a-t-il une différence entre Selene et Andi ?

S : Oui, nous sommes vraiment deux personnes totalement différentes. Selene, par exemple, est une personne très sentimentale, qui pleure à tout moment et ressent tout, et Andi aussi, mais comme elle a cette partie bloquée et ce n’est qu’en elle intérieurement… que ça pourrait peut-être être un peu pire. C’est la seule différence que je vois.

JL : Quelle est la relation d’Andy avec la mode ?

S : Je pense qu’elle aime vraiment jouer avec les accessoires de mode, pour ainsi dire. Elle est très fashionista, elle aime être à la mode et elle aime bien paraître, Elle aime aussi avoir l’air dure. Et je pense que tout comme moi, elle relie la mode à ce qu’elle est, pour pouvoir l’exprimer physiquement avec des vêtements.

JL : Quelle est votre relation personnelle avec la musique ? Êtes-vous enthousiasmé par le poids qu’il a dans cette nouvelle version?

S : La musique est tout pour moi d’aussi loin que je me souvienne. Dans ce projet, j’ai été impressionné parce que tout le monde a fait un travail incroyable dans la partie musicale. L’équipe de musiciens que nous avions était formidable et talentueuse, et cela rendait tout cool, donc la musique était à 100%.

Selene, Giovanna Grigio, Azul Guaita et Andrea Chaparro / Rebelde Netflix (Photos : Alex Cordova pour ELLE México)