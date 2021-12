Lizz Winstead sur la comédie et l’activisme

Photo par Astrid Stawiarz/. pour Lady Parts Justice

De plus, réagir au verdict de Jussie Smollett et discuter de la complexité des arguments opposés en politique

Larry se penche sur le verdict de Jussie Smollett et sur la façon de comprendre la complexité des arguments opposés en politique (8:47). Il est ensuite rejoint par Lizz Winstead d’Abortion Access Front pour parler de son parcours de jeune humoriste (10:11) à cocréer The Daily Show à Comedy Central et Air America (25:37). Ils continuent en plongeant profondément dans la façon dont elle est devenue une militante (43:39), l’état de Roe V. Wade (53:26) et comment nous, en tant que communauté, pouvons protéger les droits reproductifs des femmes dans notre société (1:09 : 43).

Hôte : Larry Wilmore

Invité : Lizz Winstead

Producteur : Kaya McMullen

Assistant de production : Chris Sutton

