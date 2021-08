Lizzo aborde la honte corporelle et le racisme après la publication de “rumeurs”

Malgré la sortie récente de “Rumors”, un bop total d’un single, Lizzo est malheureusement frappée par des tonnes de haine en ligne – pas à cause de la chanson, mais à cause de son apparence physique. Pour info : L’apparence du corps de Lizzo et la façon dont elle choisit de se présenter ne nous regarde vraiment pas, mais elle a ressenti le besoin de répondre aux commentaires négatifs lors d’un Instagram Live hier soir.

“Les jours où je devrais être le plus heureux, je me sens tellement déprimé”, a déclaré Lizzo en larmes. « Les gens disent de la merde sur moi, ça n’a même pas de sens. C’est fat-phobique, et c’est raciste et c’est blessant. Si vous n’aimez pas ma musique, cool. Si vous n’aimez pas la chanson ‘Rumors’, cool. Mais beaucoup de gens ne m’aiment pas à cause de mon apparence. “

“Pour la plupart, cela ne me blesse pas”, a ajouté Lizzo. « Je m’en fiche. Je pense juste que quand je travaille aussi dur, ma tolérance diminue… Je mets tellement d’énergie d’amour dans le monde… parfois j’ai l’impression que le monde ne m’aime pas en retour.

Lizzo a récemment parlé d’avoir fait honte au corps dans une interview avec Zane Lowe peu de temps après la sortie de la chanson. “J’ai l’impression que la graisse est la pire chose que les gens puissent dire de moi à ce stade”, a-t-elle déclaré. « C’est la plus grande insécurité. C’est comme, ‘Comment une popstar ose-t-elle être grosse ?’ Je devais posséder ça.”

“J’ai l’impression que d’autres personnes qui ont été mises sur ce piédestal, ou qui deviennent des stars de la pop, ont probablement d’autres insécurités ou ont d’autres défauts, mais elles peuvent le cacher derrière un vernis sexy et commercialisable”, a-t-elle déclaré, ajoutant : ” Je n’ai pas le luxe de me cacher derrière quelque chose.”

Suite aux commentaires haineux, Cardi B a pris sa défense sur Twitter. « Quand vous vous défendez, ils revendiquent votre problématique et votre sensibilité. Quand tu ne le fais pas, ils te déchirent jusqu’à ce que tu pleures comme ça. Que vous soyez maigre, gros, en plastique, ils essaieront toujours de mettre leurs insécurités sur vous. N’oubliez pas que ce sont des nerds qui regardent la table populaire », a-t-elle écrit. Cardi a également condamné les ennemis de Lizzo pour avoir utilisé des blagues racistes pour se moquer de son apparence.

Mais ne vous inquiétez pas, cela ne va pas ralentir Lizzo. Pièce A:

Nous sommes avec toi, Lizzo !

