Lizzo avoue qu’elle a DMé Chris Evans quand elle était ivre et il a répondu

Aussi, après le “Drunk DM”, Chris a commencé à suivre le chanteur de “Juice” sur Instagram. À quoi l’acteur faisait-il référence lorsqu’il a dit qu’il avait fait pire sur Instagram? Peut-être qu’il faisait référence au moment où une photo de lui a été divulguée où il apparaît complètement nu. La photo, bien sûr, est devenue virale.

C’était en septembre 2020 et tout cela parce qu’Evans a partagé une vidéo de lui et de ses amis jouant à Heads Up. En fin de compte, la vidéo montrait la photo de l’acteur, qui montrait la photo explicite en noir et blanc.

Evans est rapidement devenu une tendance sur les réseaux sociaux et même ses co-stars sont intervenues pour exprimer leur soutien.