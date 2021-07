Lizzo détruit la rumeur selon laquelle elle a tué quelqu’un en plongeant sur scène avec une démonstration explicite

Lizzo a répondu à une étrange rumeur sur Internet selon laquelle elle avait déjà tué quelqu’un en plongeant sur scène. Le chanteur de “Truth Hurts” a démystifié l’histoire dans une vidéo explicite de TikTok plus tôt cette semaine. Dans le clip, elle a sauté sur un lit pour prouver qu’elle n’était “pas si grosse” qu’elle pouvait tuer quelqu’un.

“Donc, je vois beaucoup de choses ennuyeuses à mon sujet sur Internet, mais ce qui me dérange le plus, c’est cette rumeur selon laquelle j’ai plongé sur scène lors d’un concert et tué quelqu’un”, a commencé Lizzo. “Cette rumeur est un mensonge, tout d’abord. Je n’ai jamais plongé dans ma vie… Et b-… Tuer quelqu’un ? Comme si vous alliez vraiment mettre ça sur mon nom de mère ? Comme Je sais que je suis grand, putain, mais je ne suis pas si grand que ça !” À la fin de la vidéo, Lizzo a ensuite sauté sur un lit. “B—!” dit-elle en regardant la caméra.”

@lizzo ARRÊTEZ LE ♬ son original – lizzo

On ne sait pas d’où vient cette rumeur. Le site iFunny a publié un mème datant de décembre 2019 qui incluait le titre “Le plongeon de Lizzo lors d’un concert fait 3 morts et au moins 7 blessés”. Le mème affirme ensuite que la “tragédie” s’est produite lors d’un concert à New York. Comme le souligne Lizzo, 33 ans, rien de tel n’est jamais arrivé.

Lizzo, de son vrai nom Melissa Viviane Jefferson, a été ouverte à l’amour d’elle-même et à la positivité corporelle tout au long de sa carrière. Elle a également parlé de la santé mentale dans une vidéo émotionnelle TikTok en mai. Elle a parlé de se sentir seule et de se sentir “comme un fardeau pour tout le monde”. Alors qu’elle était assise dans sa cuisine, Lizzo a demandé aux fans: “Vous connaissez cette partie de la tristesse où vous vous sentez comme un fardeau pour tout le monde, et ennuyeux, et personne ne se soucie de vous? Pouvons-nous nous débarrasser de cette partie? C’est comme:” Yo, je je suis déjà triste. Tu dois ajouter l’insulte à la blessure que je n’ai personne à qui en parler.”

L’artiste est devenu plus bouleversé au fur et à mesure que la vidéo avançait. “Je ne veux plus ressentir ça”, a-t-elle poursuivi. “Je veux avoir l’impression d’avoir quelqu’un à qui parler, les gens se soucient de moi. J’ai de l’amour. Je ne suis pas seul. C’est ce que je veux ressentir, mais je ne me sens pas comme ça.”

Les autres publications de Tiktok n’ont pas été aussi sérieuses. En avril, Lizzo a révélé qu’elle s’était glissée dans les DM de l’acteur Chris Evans. Les deux stars ont échangé des textes remplis d’emojis avant que Lizzo ne dise à la star de Captain America : “Eh bien… sais que j’existe maintenant.” Evans n’a pas tardé à répondre : “Bien sûr que oui ! Je suis fan ! Continuez votre excellent travail !”

Lizzo a marqué sa percée avec l’EP 2016 Coconut Oil, qui comprend le hit “Good as Hell”. Son premier album chez une major, Cuz I Love You, a également été un énorme succès en 2019, remportant une nomination pour l’album de l’année aux Grammys 2020. L’album a également remporté le Grammy du meilleur album urbain contemporain et “Truth Hurts” a remporté le Grammy de la meilleure performance pop solo. Lizzo a remporté un troisième Grammy pour la meilleure performance R&B traditionnelle pour “Jerome”.