Lizzo dévoile presque tout dans une robe en maille transparente pour l’anniversaire de Cardi B

Il n’y avait pas de mélange pour Lizzo à Cardi Bla fête d’anniversaire de.

Le lundi 11 octobre, les stars sont sorties aux River Studios de Los Angeles pour célébrer le 29e anniversaire de Cardi de manière somptueuse. Selon la fille d’anniversaire, le code vestimentaire pour la nuit était une salle de danse des Caraïbes, et les invités se sont conformés à des looks très impressionnants – Lizzo inclus. La chanteuse de « Rumors » portait une robe en maille violette chatoyante complètement transparente sur des sous-vêtements et des cache-tétons. Quant aux chaussures, elle a été photographiée en train de sortir pieds nus de la soirée.

Lizzo n’est pas étrangère à une tenue audacieuse. Qu’il s’agisse de plumes, d’imprimés, de perles, d’ourlets hauts ou de décolletés plongeants, l’artiste de 33 ans a clairement indiqué qu’elle établissait ses propres règles en matière de mode.

Selon une source, Lizzo était l’un des 200 invités au moins à avoir fait la fête avec Cardi lors de sa journée spéciale, parmi lesquels Taraji P. Henson, Snoop Dogg et Winnie Harlow. Selon l’initié, la célébration a duré jusqu’au petit matin, les invités partant vers 3h30 du matin.