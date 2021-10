Lizzo est méconnaissable dans son costume ‘mandalorien’ pour Halloween 2021

Le costume d’Halloween de Lizzo a non seulement capturé l’esprit de la saison, mais lui a permis de sortir sans être reconnue du tout. Le chanteur s’est déguisé en Grogu – alias Baby Yoda – de The Mandalorian vendredi soir. Elle a posté une vidéo de son costume sur Instagram, mais seulement après l’avoir utilisé pour arpenter les rues d’Hollywood sans être reconnue.

« GROGU PREND HOLLYWOOD », a écrit Lizzo à côté de sa vidéo. « GROGU VEUT JUSTE DIRE… LA NUIT DERNIERE SI VOUS AVEZ VU GROGU… NON, VOUS NE L’AVEZ PAS. » Le chanteur portait une longue cape kaki avec un col et des manches en fourrure, ainsi qu’une perruque pâle et vaporeuse. Bien sûr, la vraie finesse du costume était le maquillage vert, qui couvrait son visage, ses mains et, révéla-t-elle plus tard, tout son torse. Elle a également modelé son front pour ressembler aux rides du visage de Grogu. Elle a coiffé le tout avec des oreilles prothétiques et de fines lunettes de soleil.

Lizzo a sorti le costume pour un tour et l’a même porté pendant qu’elle se produisait à la Ghost Town Halloween Party de Spotify à West Hollywood. Les commentateurs ont applaudi son travail de maquillage et ont ri du fait que les passants ne l’aient pas reconnue. Ils imaginaient la déception de quiconque aurait pu découvrir plus tard qui ils croisaient.

« Imaginez ne pas savoir que vous avez vu Lizzo jusqu’à ce que vous rentriez à la maison », a écrit une personne. Un autre a ajouté: « Le gars qui a pris un selfie ne sait même pas à quel point il a de la chance », tandis qu’un troisième a écrit: « Lizzo troller la ville est la meilleure chose qui puisse arriver cet Halloween. »

Grogu a atteint un équilibre remarquable en tant que l’un des personnages les plus aimés, les plus mystérieux et les plus importants de toute la culture pop. L’intrigue de The Mandalorian dépend de son avenir – et probablement de l’avenir de nombreuses autres entrées de la franchise. Cependant, peu de détails sur sa vie ne sont apparus qu’après qu’il soit devenu un mème mondial.

Grogu a été introduit dans l’épisode pilote de The Mandalorian, et appelé « Baby Yoda » par le fandom pendant la majeure partie de ce temps. Dans l’émission, il était appelé The Child jusqu’à ce que son nom soit révélé dans la saison 2, épisode 4 « The Jedi ». Même alors, de nombreux aspects de son passé restent un mystère, tandis que les fans se demandent toujours comment son avenir se croisera avec les films Star Wars qui se dérouleront plus tard dans la chronologie canonique, y compris toute la trilogie de la suite.

Les fans meurent d’envie d’avoir plus d’informations, et ils ne savent même pas d’où cela viendra exactement. Tous les regards sont tournés vers The Mandalorian Season 3, dont le tournage a commencé ce mois-ci. Il ne devrait pas être diffusé avant 2022, sans date précise pour le moment. Cependant, la série dérivée Le livre de Boba Fett devrait être diffusée le mercredi 29 décembre 2021 sur Disney +, il pourrait donc y avoir plus de réponses.

Grogu pourrait facilement faire des apparitions dans l’une des six autres séries d’action en direct de Star Wars actuellement en développement, y compris Obi-Wan Kenobi – qui devrait sortir en 2022 – Ahsoka, The Acolyte, Lando, Rangers of the New Republic et Andor. Jusque-là, les mystères demeureront.