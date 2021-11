Lizzo et Cardi B joueront les soirées les plus chaudes d’Art Basel

Après avoir été annulé l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19, Art Basel Miami Beach – ainsi que de nombreuses foires satellites – est de retour en action avec des collectionneurs, des artistes, des fêtards et des scénographes se rendant en Floride cette semaine.

Louis Vuitton présentera la collection finale du regretté designer Virgil Abloh, décédé ce week-end à l’âge de 41 ans d’un cancer rare. Michael Burke, président-directeur général de Louis Vuitton, a déclaré dans un communiqué que le spectacle, intitulé « Virgil Was Here », « célébrerait son héritage » et se poursuivrait « selon ses souhaits ».

Alicia Keys guidera une méditation avec MYND Experiences qui promet d’être une « expérience à 360 ° englobant les sens », dans le Design District, suivie d’une performance.

Pendant ce temps, Lizzo montera sur scène pour Amex dans son studio Platinum, situé sur la plage de l’hôtel Edition. Cardi B devrait être présente au Goodtime Hotel pour le lancement de Whipshots, une « vodka infusée de crème fouettée ». Et le pionnier du funk George Clinton donnera une conférence à Soho House à Miami sur sa peinture.

Côté mode, on apprend que Fendi organise un dîner avec la créatrice Kim Jones et que Dior organisera une fête étoilée. Ferragamo organise une fête à l’avant-poste de Red Rooster à Miami avec Cultured Magazine.

Vogue se dirige également vers Miami, nous dit-on, avec une fête sur un yacht. Et le magazine W devrait organiser une fête avec des célébrités, nous disent des sources. La rédactrice en chef d’Architectural Digest, Amy Astley, célébrera l’influent « AD 100 » avec des cocktails et une performance de Troye Sivan.

Jean-Paul Gaultier organisera une soirée au glamour de l’hôtel Faena pour célébrer l’exposition « Hall of Visions » de l’artiste argentine Pilar Zeta. Le mannequin Candice Susan Swanepoel organisera un dîner pour le favori des initiés de la mode, le Daily Front Row, en l’honneur de l’artiste Emmanuel Taku au W ​​South Beach.

Un certain nombre d’artistes, dont Raymond Pettibon, Marilyn Minter, Kara Walker, Alex Israel et la succession de Robert Mapplethorpe, ont fait don d’œuvres qui seront vendues aux enchères lors de l’événement Artsy avec Planned Parenthood.

Le collectionneur d’art et photographe Jean Pigozzi organise un dîner avec le restaurant haut de gamme Marea, où des luminaires du monde de l’art – dont Jeffrey Deitch, Urs Fischer, Lucas Zwirner et Casey Fremont – sont attendus.

Les enfants cool d’Instagram Andrew Warren, Gaia Matisse et Brooks Marks feront la fête avec Zadig & Voltaire et Cultured Magazine lors d’un événement mettant en vedette LA Dance Project.

L’éditeur Jason Binn célébrera la couverture Nicole Kidman de DuJour avec une fête au National Hotel Beach Resort.

Pour ceux qui cherchent à sortir en boîte, les DJ Marshmello, Martin Garrix et Steve Aoki joueront au Liv, tandis que Diplo et Kaskade se produiront à Story. Migos et Meek Mill allumeront le mégaclub E11even.

Le roi du club new-yorkais Richie Akiva organise une fête avec Kid Cudi appelée « Entergalactic » au Faena Forum.

Entre les bashes, les participants peuvent utiliser le service de conciergerie médicale Sollis Health pour les tests COVID-19, les fusions IV et les injections de rappel.

Pour ceux qui souhaitent voir l’art réel, Art Basel ouvre ses portes au Convention Center avec des avant-premières le mardi et le mercredi et sera ouvert au public le jeudi.